「臺中市西屯區2020廣納幸福花海季」正式展開春節活動，臺中第六警分局於現場設置宣導攤位推展「109年加強重要節日安全維護工作」，除擺設「交安觀念彈珠檯」、「防詐九宮格」互動小遊戲，宣導民眾了解「酒後不開車」、「錢財不露白」等安全觀念。

臺中第六警分局表示春節期間民眾出外踏青、飲宴聚會的次數勢必大增，為了達成春節期間交通順暢、治安平靖之目標，臺中第六警分局於活現場設計了一系列宣導遊戲，有「交安觀念」互動彈珠台、「防詐欺」九宮格遊戲，還有警用大型重機供民眾打卡拍照，小孩看了直呼：「好帥喔!」。

臺中市政府警察局第六分局特別提醒，春節期間交通流量大，轄內的高速公路有臺中交流道及大雅交流道2處，而國道1號臺中交流道（東、西側北上及環中路接北上匝道口）及國道1號大雅交流道（北上匝道口）將於初三、初四13至18時實施高乘載管制，而管制重點為，除了承載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車、大客車及計程車、救護車輛持有身心障礙證明、孕婦證明之小型車(駕駛或乘客)等可駛入外，其他車輛一律禁止進入，而臺中第六警分局亦會派員加強交通疏導，籲請民眾配合，也希望大家都能快樂出遊，平安返家。

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！