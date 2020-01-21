行政院長蘇貞昌今(21)日上午前往桃園機場視察。除了要了解在春節年假出國旅遊，機場大量出入境旅客的紓運情況，蘇也同時關注非洲豬瘟持續防疫，以及最近武漢肺炎疫情。為避免這些疫情進入台灣，蘇貞昌指示機場邊境防疫繼續嚴格把關，同時呼籲國人儘量避免到高風險地區旅遊，確保自身健康安全。

蘇貞昌今天與內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中及桃園市長鄭文燦到機場視察春節旅客紓運情況。接著他先後視察機場入關處所設置非洲豬瘟防疫行李檢查區、旅客檢疫熱體感應儀器，以及第三代自動通關機器等，並聽取工作人員簡報，了解目前機場針對非洲豬瘟及武漢肺炎防疫工作。

回憶前年在上任第一天就到機場視察非洲豬瘟邊境防疫工作情況，蘇貞昌指出，372天前，他就任的第一天就到桃園國際機場海關，要求所有的同仁為了防制非洲豬瘟病毒入侵，要嚴格把關，一年過去了，他非常感謝中央14個部會大家通力合作，才能看到非洲豬瘟病毒在大肆擴散、中國周邊11個國家都淪陷後，台灣到今天還守住防線。因此今天特別到機場感謝過去一年多來大家的辛苦、國人的配合，並要求同仁絕對不能鬆懈，繼續嚴格把關。

由於目前武漢肺炎有向外擴散趨勢，日本、韓國、泰國都已經有確診境外移入的病例，蘇貞昌表示，為了國人健康，機場邊境防疫嚴格把關，已經做好相關因應準備，並且嚴格執行各種防疫必要措施，他也呼籲國人，若回國後有任何症狀，務必最快的時間戴口罩就醫，並向醫師說明旅遊史。

蘇貞昌表示，春節期間民眾出遊，其實台灣很多地方很好玩，如果出國旅遊，應儘量避免到高風險地區，以保護自己健康，也不必增加國人的負擔，希望大家過年新春快樂，一切平安幸福。