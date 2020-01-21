臉書社團「爆料公社」今(21)日上午PO出一張照片，指新竹馬偕醫院護理師在急診室前張貼公告，醫院目前急診已有疑似武漢肺炎案例，引發熱議﹔目前新竹馬偕共收治3名疑似武漢肺炎病例，其中1人已排除、2人待中央檢驗。

根據新竹市衛生局統計，截至20日晚間為止，分別有新竹縣28歲男性及新竹縣47歲女性，經疾病管制署昆陽實驗室檢驗，男性病患已排除出院，女病患尚待中央檢驗結果，個案目前收治於負壓隔離病房﹔今天上午，有另一名前往新竹馬偕就診的44歲男子，目前仍在檢查中，由於檢體已送往疾病管制署化驗，目前尚未有確診報告，先收治於隔離病房內。

新竹馬偕副院長陳重助指出，47歲女性住新竹縣竹北市，13、14日前往中國武漢出差，19日開始發燒，20日早上到馬偕看診，門診時院方就第一時間清空診間，展開防疫措施，並依規通報疾管署疑似「嚴重特殊傳染性肺炎」﹔至於她的家人等接觸者，現階段已由衛生主管機關來協助監控，目前檢體已送驗中，仍未確診。

新竹市衛生局長王宗曦則表示，針對該女個案，衛生局已責成醫院第一時間通報、感染控制與負壓隔離，當日便將檢體專人專車送至疾病管制署昆陽檢驗室，依據疾管署規定移請該個案居住所在地新竹縣衛生局進行疫情及接觸者調查﹔依據傳染病防治法，此第五類傳染病之疫情認定、發布及解除，由中央主管機關疾管署統一發布。

衛生局也提醒民眾，春節將近，南北交流、大陸往返機會增加，尤其是科學園區更有許多出差至中國的機會，民眾平常應戴好口罩、少去人多的公共場所﹔返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922，依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以及時診斷通報。