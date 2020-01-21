日本一名推特網友 @sakuya 日前上傳了一條自己偶然間捕獲的奇怪小魚，並問道「這是什麼魚？」該篇推文在社群媒體上引起了熱烈的迴響。被撈上岸的小魚，有著異常巨大的眼睛，身上散發著奇怪的銀色、青色光芒，同時還有著有別於一般魚類，碩大的腹部，讓日本網友看了覺得非常的「不気味」（毛骨悚然）。

根據日本媒體《 FNN 》報導，抓到這隻小魚的是於東京都就讀的學生 Sakuya 。在推特上有將近 1 萬條轉發，並有大量的網友回應 Sakuya ，只是大家好像也不太清楚是什麼魚，推文回覆說是「畢卡索之魚」、「作為比例尺的微糖咖啡看起來真是恐怖…」、「看起來像是我的惡夢」。

日本深海魚專家看過照片後表示，這條小魚應該是學名為「 Polyipnus matsubarai 」的松原燭光魚，是一種深海魚類，屬於輻鰭魚綱巨口魚目褶胸魚科的其中一種，分布在太平洋西北地區，包括日本、菲律賓、千島群島等地都可以看見松原燭光魚的身影。

深海魚專家回應《 FNN 》，這種魚類並不是少見的魚類，松原燭光魚是沒有毒的魚類，應該是「可以吃」的吧，但是專家自己也沒有吃過，所以也不知道吃了會怎麼樣。