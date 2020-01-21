新春期間　大甲鎮瀾宮周邊管制

春節假期，民眾走春前往寺廟祈福，台中大甲鎮瀾宮媽祖廟香火鼎盛，人潮車流將同時由國道3號大甲交流道進入大甲市區，恐造成甲后路段交通嚴重壅塞及回堵，因此大甲警分局特地加強宣導各項疏導管制措施及積極作為，以維護車流順暢。為避免造成塞車的困擾，警方呼籲，民眾進入大甲市區多搭乘大眾運輸公共交通工具。

(一) 坐火車、拜媽祖、不塞車

交通部臺灣鐵路局於春節期間加開南北雙向往、來大甲區區間車班次，鼓勵民眾將車輛停放臨近車站(以南臺中港、清水、沙鹿站；以北日南、苑裡、通宵站)，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。

(二) 搭公車、來參香、免堵車：參香民眾請儘量搭乘公車，減少車流直接進入大甲市區，造成市區回堵。

(三)替代道路:

1、國道3號南下車輛請提前於苑裡交流道出匝道，行駛省道臺1線南下進入大甲區經國路，右轉新政路或大安港路，進入大甲體育場及其周邊道路停放；步行至鎮瀾宮約8分鐘(約0.8公里)。

2、國道3號北上及國道4號西行車輛請行經中港系統交流道後由國道4清水端下匝道，轉臺1線北上進入大甲區中山路，右轉義和三街或左轉重義一路及重義二路路邊停車；步行至鎮瀾宮約8分鐘(約0.8公里)。

二、大甲鎮瀾宮周邊管制措施

往年新春期間前往大甲鎮瀾宮參拜民眾每日約有5萬人，因此規劃行人徒步區管制汽車進入，以利民眾參拜，管制範圍有下:

(一)育德路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽車進入。(管制時間1月25日至1月29日8-20時)。

(二)中山路一段-民生路以南、中山路一段-水源路以北、水源路-南陽街以北，禁止汽車進入。(管制時間1月25日至1月29日10-18時)。

三、建議停車地點

(一)美人山營區免費停車場：位於致用高級中學前，步行至鎮瀾宮

約15分鐘(1.2公里)。

(二)大甲體育場：位於經國路上，步行至鎮瀾宮約8分鐘(0.8公里)。

(三)重義一路、二路及義和三街路邊免費停車：位於經國路南端，步行至鎮瀾宮約8分鐘(0.8公里)。

四、接駁車資訊

(一)接駁時間：1/25初一至1/29初五，每日9時至17時。

(二)接駁路線：美人山營區(接駁站)-甲東路-水源路-中山路一段(光明路統一超商旁-接駁點)-南陽街-水源路-甲東路-美人山營區。

(三)由接駁點下車(中山路一段與光明路口)，步行至鎮瀾宮約5分鐘。