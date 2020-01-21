外電報導，儘管近期以來美國經濟和股市強勁，但根據 PwC 公布的一項最新調查顯示，全球有超過一半的公司執行長 (CEO) 預期，今年全球經濟成長速度將會放緩。

PwC 針對全球 83 個國家的 1,600 位執行長進行調查，報告中顯示，有 53% 的 CEO 預期 2020 年經濟成長將會下降，相對一年前的 29% 更為悲觀。

此外，只有 22% 的 CEO 預測 2020 年經濟成長將會提高。

報告中指出，CEO 對整體經濟感到悲觀，同時也對自家公司的前景並也不樂觀。僅有 27% 的受訪者表示，對公司未來一年的成長「非常有信心」，較去年同期下滑了 35%，也是自 2009 年以來的最低水平。

從不同的國家來看，位於中國和印度的企業領導者的對經濟成長的信心水平最高，比例分別為 45% 和 40%。美國企業領導者則有 36% 表示樂觀，其次是加拿大的 27% 和英國的 26%。

另一方面，對經濟成長信心最低的國家則有，德國 20%，法國 18%，日本 11%。此外，調查也顯示，在北美地區，有 44% 的 CEO 非常擔心貿易衝突，而亞太地區則有 38%。

報告中認為，對經濟成長悲觀的主因來自於一系列的不確定性，而國際貨幣基金組織 (IMF) 也下修了對全球經濟成長的預期。

PwC 全球董事長 Bob Moritz 表示：「有鑑於貿易緊張局勢、地緣政治問題以及氣候變遷等議題的不確定性，對經濟成長的信心下滑其實並不令人驚訝。CEO 們對全球經濟的看法也反映了主要的經濟展望，隨着貿易緊張和保護主義的加劇，信心正在減弱。」

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