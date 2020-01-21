博愛座存廢討論多時，因讓座引起的紛爭也時有所聞，有民眾在公共政策網路參與平台提議，應在《大眾捷運法》、《鐵路法》、《汽車運輸業管理規則或道路交通管理處罰條例》制定罰則，針對讓座魔人進行開罰，強調「讓座是美德，但是那絕對不會是義務」，附議期限將於 2 月 3 日截止，截至今（ 21 ）日為止仍缺 2,369 個附議。

Chunping 表示，政府常常鼓勵大家多搭大眾運輸工具，但若連乘客坐的權利都不捍衛、管理不善，那政府官員還有什麼資格再要求大家搭大眾運輸工具。博愛座是給有需求的人，當他有需求同時自己也有需求時就有權利不讓座，讓位人的善良不是義務。

Chunping 認為，不反對保留博愛座，但政府必須於《大眾捷運法》、《鐵路法》及《汽車運輸業管理規則或道路交通管理處罰條例》等相關管理條例裡面制定罰則，嚴格禁止任何人於捷運、台鐵及高鐵、公車等所有大眾運輸內對任何有座位需求的人有任何擾亂行為，並且對於使用言語或是行為強迫他人讓座，以及霸佔他人大眾交通工具對號座之行為進行開罰，並且視情況對於累犯使用搭乘大眾交通工具的資格進行適當的限縮，遏止讓座魔人。

該提案附議期限將於 2 月 3 日截止，截至今日為止仍缺 2,369 個附議。對此，贊成的網友認為，除了強迫讓座之外，如有觸犯強制、傷害等相關罪名，也能回歸刑法處罰；反對網友則是認為，可以直接廢除博愛座，普通座位都會遇到正義魔人了，更何況是博愛座。