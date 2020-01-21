「新北環狀線」於 ( 19 )日上午 10 點首度開放憑電子票證免費試乘，凡由環狀線 14 個車站進站或出站者，其搭乘之旅程中，行經環狀線新通車路段之里程免費，對此就有網友在網路上表示疑惑，「會有台北人會去坐環狀線嗎？」沒想到全場答案一面倒，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「天龍人會去坐環狀線嗎？」的文章表示，「剛剛滑臉書看到有好多網站推出環狀線美食特輯，來自台北的表哥淡淡地說，那些什麼中和、板橋美食我從來都跳過，怎麼可能從台北市專程坐捷運去新北吃飯，忠孝敦化、市府站、中山站附近一堆吃的。更別說環狀線了，沒有去坐的可能，開車比較方便。最近新聞天天在報環狀線，表哥這樣說是不是有道理？」此篇文章一出，引起大量網友討論，答案紛紛一面倒「真的完全不會」。

網友們表示「天龍人不會到新北的」、「天龍人搭捷運？」、「不會，信義區這裡餐廳都吃不完了，去那幹嘛」、「中、永和又髒又亂，誰想去啊」、「天龍人連捷運都不搭的，到哪都開車啊」、「台北人還真的不會出來新北」，對此更有網友點出，台北人可能只會有「 1 種情況會搭乘」，那就是「台北人在免費試乘期間會去搭搭看吧，還有家人組團要去體驗時」。（編輯：王柏文）