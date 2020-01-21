新北市新莊一名呂姓爸爸，14年前離婚後，獨立靠打零工撫養有唐氏症的兒子小瑞，雖有低收入戶證明，小瑞每個月也有8499元身障生活補助，但呂爸爸每月僅1萬多元收入，加上小瑞生活補助，合併2萬多元，還要負擔每月6千元房租，生活非常吃緊，兩人受邀參加新北市急難救助會的圍爐餐會，還領到3大袋民生物資包，讓呂爸爸和小瑞展現難得的笑容。

呂爸爸今年65歲，目前在五股新北產業園區一家便當店幫忙送便當，時薪160元，他也曾經在花式撞球間打工過，只要有錢賺，他為了小瑞都願意去做，社工也媒合小瑞到新莊小作所上課，讓小瑞藉由職業陶冶，將來能回社區從事簡易工作。

新北市急難救助會在理事長張基聖號召下，包含新泰扶輪社、文堂企業公司、天承生命事業、紫微慈善愛心協會、虎尾天后宮聖慈壇慈善會、新瑞成公司及新莊典華會館等，響應新北市好日子愛心大平台，20日晚間第7年在典華會館舉辦『因為有你，生活更美』圍爐活動，透過社會局協助，邀請新、泰、五、蘆及八里區等弱勢家庭參加，希望讓這些弱勢家戶，提前感受新年圍爐的溫馨。

張基聖表示，救助會自96年正式成立以來，透過志工、理監事及顧問團的協力，提供急難救助金及短期住宅永暉居等服務，像呂爸爸案家，也因經濟因素，一度住在永暉居，當一般家庭忙著採辦年貨，準備迎新圍爐，協會志工每年就會想起這些需要關懷的家戶。