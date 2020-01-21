在武漢肺炎疫情擴大之際，亞股週二 (21 日) 普遍走弱，而港股還因遭到評級機構穆迪 (Moody’s) 降評，而成為風暴中心。港股在多重利空夾擊下失守 28000 關卡，大跌 2.8%，收 27985 點，單日跌幅為去年 5 月 6 日以來最大。

穆迪週一將香港政府長期信貸評級下調至 Aa3，評級展望調整為穩定。這是自 2017 年 5 月將香港評級由 Aa1 降至 Aa2 之後，再一次降評。穆迪表示，降評主要反映香港的體制及治理實力低於先前估計，同時缺乏確實的計畫，來因應香港民眾對政治、經濟和社會領域的期待。

武漢新型冠狀病毒的擴散，也為市場帶來壓力。中國確認新的肺炎可以人傳人感染，同時出現了第 4 起死亡案例，多名醫護人員亦受感染。香港還未出現確診案例，但鄰近的深圳已有案例傳出。

最明確反映市場的是權重股的下殺。匯豐控股 (0005-HK) 下挫 1%，今晨有消息誤傳，匯豐有員工感染武漢肺炎，匯豐稍後澄清，員工感染的是 A 型流感，匯豐隨即在相關樓層進行徹底清潔及消毒。

騰訊控股 (0700-HK) 大跌 2.6%，收 385.40 港元。騰訊主席馬化騰逾兩年來首次減持騰訊股份。聯交所數據顯示，馬化騰在上星期二至五，連續 4 日共減持 500 萬股騰訊股份。

房產股及觀光旅遊類股為重災區，九龍倉集團 (0004-HK) 挫 3.88%，恆隆地產 (0101-HK) 跌幅更超過 4%，汽車製造商吉利汽車 (01756-HK) 今天跌勢凶猛，跌幅達 5%。

亞洲其他主要市場的跌勢也不輕，陸股上證指數下挫 1.2%，日本日經 225 指數及南韓 KOSPI 指數跌幅均在 0.9% 附近。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>