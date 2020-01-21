針對臺9線南迴公路草埔隧道新通車路段，屏東縣警方配合交通部公路總局第三區養護工程處預擬多種交通疏導管制措施，以因應即將到來的春節七天連續假期，全力做好各項疏處及為民服務工作，只開放小型車、大客車及執行公務或緊急救難之車輛通行以達「一路順暢、人車平安」之目標。

臺9線草埔隧道自108年12月23日開通，開放小型車、大客車及執行公務或緊急救難之車輛通行，禁止上列車種以外及載運危險物品車輛通行。因此，往臺東方向之3.5噸以上大貨車行至草埔隧道屏東端時，請注意該路段指引標誌行駛外側車道、右轉臺9戊線(舊臺9線)，避免誤闖草埔隧道而遭罰。另外，為了機慢車行車安全，該路口設有機慢車專用管制號誌及專用車道，請行駛該專用車道。

草埔隧道屏東端出口一出隧道就是草埔社區，屬於縮減未拓寬路段，且南下3車道至草埔橋路口縮減為1車道，研判往屏東車流量大時，將可能回堵至草埔隧道內，屏東縣警方為了維持行車安全，已與道路主管機關協調擬定各項疏處措施。

臺9線及臺9戊線(即舊臺9線)互為替代道路，倘臺9線於草埔隧道往臺東方向(北上)車流回堵時，員警於隧道屏東端出口指引民眾行駛臺9戊線(舊臺9線)；若隧道往屏東方向(南下)車流回堵至臺9線及臺9戊線(舊臺9線)交岔口時，屏東縣警方將派員疏導車流，車流回堵至隧道內時，將請道路主管機關提早在臺東知本到安朔端控制號誌、加長紅燈秒數，以調整南下進入草埔隧道的車流量，同時強迫車流改走臺9戊線(舊臺9線)。

屏東縣警察局長葉明潭表示：草埔隧道全長約4.6公里，倘發生事故將增加救援及處理人員的危險性及困難度，故隧道內安全性是最重要的，必須保持暢通，緣此，屏東縣警方將採取嚴格疏導管制措施，請往來屏東及臺東的用路人小心駕駛，切勿酒後駕車。