武漢肺炎疫情持續延燒，台灣也出現多家醫院通報多名疑似案例，衛生福利部疾管署今（ 21 ）日晚間六點宣布，台灣出現首例武漢肺炎確診案例，引發網路上熱烈討論，而其中就有網友分享自己要網購 N95 口罩，結果沒想到意外驚見價格變化讓她很傻眼，貼文引發熱議。

所謂 N95 口罩是「美國國家職業安全衛生研究所」認證的 9 種防顆粒物口罩的一種， N 的意思是不適合油性的顆粒，例如炒菜產生的油煙，但對於人說話或者咳嗽產生的飛沫就可以有效阻擋， 95 則是指過濾效率達到 95 %。

而面對武漢肺炎疫情的延燒，就有網友想要上網買 N95 的口罩，沒想她昨 （ 20 ） 日看一個售價 26 元，今（ 21 ）日爆發疑似感染案例後一個變成 100 元，到下午開始延燒至確診，居然一個變成 150 元，讓她直呼「賣口罩是不是很好賺啊？」

貼文一出，吸引許多網友回應「一般人戴 N95 沒意義啊，浪費資源」、「真的戴一般的就好啦」、「醫院才要戴到這種吧」、「好扯，根本在貢盤子」、「賣給會恐慌的人吧，無言」、「 N95 帶著很悶，反而會讓你想拿開透氣」、「 N95 一般民眾真的不用假會硬要買」。

事實上，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也表示， N95 口罩防護力有 95% ，但外科口罩防護力也有八成，因此建議民眾不須恐慌搶購 N95 ，若這段期間，有民眾不得不去中國，到人多的地方及搭乘大眾交通工具時，一定要戴著口罩，且要勤洗手、不要接觸任何野生動物或禽鳥。（編輯：張嘉哲）