為因應中國大陸武漢肺炎疫情，彰化縣政府提升防疫整備層級，今（21）日由副縣長洪榮章主持召開嚴重特殊傳染性肺炎應變會議，以阻絕疫情擴散，會議中決議配合疾病管制署已將防疫升級新規定。

防疫升級新規定，從大陸返台14天內出現肺炎症狀列為通報條件並請民眾配合如有呼吸道症狀，進入醫院或診所，請都戴口罩，保護自己也保護別人；衛生局也提醒，民眾近期請盡量避免前往當地及鄰近區域，如須前往，應避免接觸禽畜類動物、前往禽畜市場及生食肉品，同時避免接觸病患並落實肥皂勤洗手。

依據疾病管制署資料顯示，截至1月21日止大陸地區共219名病例、日本1例、泰國2例及南韓1例確診個案，疾病管制署已將防疫升級新規定擴大從大陸返台14天內出現肺炎症狀列為通報條件。

衛生局長葉彥伯表示，彰化縣目前零通報案例，考量鄰近國家都已爆發感染病例，加上大陸對於武漢肺炎疫情資料仍不夠完整清楚，今天「嚴重特殊傳染性肺炎應變會議以阻絕疫情擴散會議」中已盤點完成衛生局及各醫院防疫物資均達安全庫存量，根據中央規範訂定彰縣醫療機構通報、檢驗、收治各種流程等相關策略。

葉彥伯指出，之前防疫只規定到過武漢返台或來台有發燒才需要通報，最新規定已經提高，只要過去14天曾到過武漢就應提高警覺，一出現發燒、肺炎等呼吸道相關症狀，最好趕快就醫，醫院都會主動詢問旅遊史，提醒自大陸返台民眾到診所就診應主動告知旅遊史。

葉彥伯說，彰化縣台商人數不少，過去經驗每到春節，急診室就會爆量，加上這波武漢肺炎疫情防堵工作，上周就已召集縣內醫療院所急診室和感染科研商，建立警戒機制，且為確保第一線醫護人員的健康與安全，彰化縣將採取比中央規定「需在負壓或獨立診間採檢」，全縣醫院共識一律都在負壓隔離病房採檢，且進入病房的醫護人員皆須穿著全套防護隔離衣，形同比照SARS等級，全面防疫。