美國總統川普於週二 (21 日)，在「2020 年達沃斯世界經濟論壇」中發表演講，於演講中，川普再次強調對於負利率政策的支持，並表示該政策有助於提升美國的經濟競爭力。

川普表示，儘管美國目前的經濟成長呈現強勁態勢，且領先於世界各國，但由於許多國家透過負利率政策，以刺激景氣的復甦，因此使得美國相較於這些國家，處於較為劣勢的狀態。

為了提振持續不振的經濟、以及刺激低迷的通膨成長率，包括歐洲央行及日本央行，紛紛採取負利率政策。因此，使得目前日本及德國的公債殖利率，皆在 0% 以下，相較於這些國家，美國的公債殖利率、以及聯準會的隔夜拆款利率，都屬於較高水位。於週二 (21 日)，美國 10 年期公債殖利率約在 1.8% 左右。

美國 10 年期公債殖利率日 k 線圖

川普表示，根據美國近期的經濟數據，顯示各產業的復甦狀況皆相當良好，而他認為，美國經濟仍有持續成長的潛力。

儘管如此，經濟學家對於負利率政策的成效，仍舊抱持著分歧的意見。持反對意見者擔憂，該政策將會導致經濟呈現持續低迷的狀態，但支持者卻認為，負利率政策有助於刺激經濟成長。

川普已多次在公開場合強調負利率政策的好處，並抨擊美國聯準會的利率政策方向。川普於上週三 (15 日) 中美第一階段貿易協議的簽約儀式上，表示對於負利率政策「非常喜歡」。

美國聯準會於 2018 年，實施了四次利率調升政策，當時便受到川普的抨擊，且亦造成美股於 2018 年底的大幅下跌。而聯準會為了刺激美國經濟成長，於 2019 年三度調降基準利率。

但川普仍認為：「聯準會升息的速度太快，而降息的速度又太慢」。

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