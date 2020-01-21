為防止武漢肺炎疫情擴散，交通部長已請國籍航班妥善評估是否有必要暫停武漢航線，並進一步協調中國東方、南方航空同步評估。目前國籍航空也都已啟動防疫作業，華航空服員飛航武漢航班可戴口罩執勤，長榮航空也增加飛航中國大陸及港澳地區的航班口罩數量，供旅客索取。

華航表示，為加強防範和保護機組員，除飛航武漢航班的客艙組員執勤時可自主配戴口罩及回收餐點時可戴手套外，自即日起飛航中國大陸及香港地區航班，另備有額外口罩，供執勤機組人員及有需要旅客索取，以維護旅客及機組人員健康。並依循主管機關相關防疫措施，於機上播放衛教宣導訊息，加強旅客警覺。

華航強調，因應疫情並啟動自主管理作業，針對武漢班機卸回機上毛毯，增加其曝曬時間，並提高消毒劑量及洗滌溫度，避免成為相關傳染媒介。

長榮航空指出，平常就訂有嚴謹的防疫措施，所有航班均備有 N95 及一般醫療型口罩，因應目前的疫情，飛航中國大陸及港澳地區之航班有增加口罩的數量，旅客可視其需求向空服員索取。

長榮航空說，如果航程中旅客有發燒等異常狀況，也會儘量調整座位至較空曠或獨立之區域；所有航班執勤後均會徹底清潔，若搭載過疑似有傳染病疑慮之航班，另會加強航機的清潔與消毒，以降低傳染之風險。