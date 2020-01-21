武漢肺炎疫情在中國持續擴大，由於市場擔憂隨著中國過年返鄉人潮的移動，將可能導致疫情進一步惡化，因此，週二 (21 日) 陸、港股皆呈現重挫；而受到亞股大幅下跌的影響，美股於週二 (21 日) 早盤四大指數跟隨亞股小跌。

達沃斯論壇

2020 年「達沃斯世界經濟論壇」於週二 (21 日) 在瑞士召開，美國總統川普於論壇中發表演講，表示受惠於美國政府的政策成效，美國經濟正呈現強勁成長態勢，且成長速度亦超越其他各國。另外，他亦表示，勞動人口為帶動經濟成長的主要動能，且政策的重點皆以提升勞工福祉為優先考量。

川普亦於演講中表示，為提升美國競爭力，支持負利率政策的實施。

中美貿易進展

在中美雙方於上週簽署第一階段貿易協議後，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於週二 (21 日) 表示，針對第二階段協議的談判，將會按順序進行，並不會一次性消除所有的現行關稅。川普政府計劃在 2020 年 11 月美國大選前進行下一階段的談判。

美法和談

法國總統馬克宏表示，已與川普總統針對數位稅進行「重大討論」，並表示兩國將共同努力避免關稅升級，且直到 2020 年底前都不會徵收數位稅或懲罰性關稅，並於這段期間繼續在 OECD 上就數位稅進行談判。

截至台北時間週二 (21 日) 23 時許：

道瓊指數下跌 41.41 點或 -0.14%，暫報 29306.69 點

那斯達克下跌 25.57 點或 -0.27%，暫報 9363.38 點

標普 500 下跌 10.89 點或 -0.33%，暫報 3318.73 點

費半下跌 3.07 點或 -0.16%，暫報 1913.38 點

台積電 ADR 下跌 1.19% 至每股 57.91 美元

十年期美債殖利率下跌 2.26 % 至殖利率 1.794%

紐約輕原油下跌 0.55% 至每桶 58.26 美元

布蘭特原油下跌 0.86% 至每桶 64.64 美元

黃金下跌 0.79% 至每盎司 1548.05 美元

美元指數下跌 0.16% 至 97.200 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

波音 (BA-US)

波音早盤上漲 0.22%，達 324.75 美元。

由於 737 MAX 所造成的事故，以及該機型的停產及停飛，造成相關費用持續增加，因此，波音目前正在與銀行洽談新增至少 100 億美元的貸款。目前波音至少有 60 億美元的銀行借款，提供借款的銀行則包括花旗銀行、美國銀行美林、富國銀行及摩根大通。而波音正在與其他銀行洽談更多的借款額度。

至去年第四季為止，波音的總負債金額為 250 億美金，較前一季度的 190 億美金大幅上升。

Uber(UBER-US)

Uber 早盤上漲 1.37%，達 35.60 美元。

近期以來，Uber 陸續裁減營運不佳的事業，該公司於週二 (21 日) 宣佈，將結束印度地區的 Uber Eats 營運，並同意將印度地區的食品配送業務，出售給競爭對手 Zomato。Uber 表示，此次出售也將使該公司獲得 Zomato 9.99% 的股份，價值約為 3 億美元。

另外，Uber 也將繼續在印度乘車市場中與新創公司 Ola 競爭。Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，對於 Uber 而言，印度仍然是一個非常重要的市場，且將持續投資發展當地的乘車服務業務。

Facebook(FB-US)

Facebook 早盤下跌 0.09%，達 221.86 美元。

Facebook 計劃在 2020 年底前，擴大於英國的員工招募達 1 千人，且主要集中在技術和產品業務，擴大招募後，將使該公司於英國的員工總數突破 4 千人。目前 Facebook 在倫敦共擁有 3 千多名員工，為該公司在美國以外最大的軟體工程中心所在地。招募計畫的重點在於幫助公司解決惡意內容問題，此外，還將著重在人工智慧、虛擬與擴增實境、以及訊息服務 WhatsApp 和 Workplace 的發展。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

雖然華爾街許多分析師認為，市場對於美國企業 2019 年第四季、以及 2020 年第一季的獲利預估值過高，但小摩分析師 Mislav Matejka 卻於週一 (20 日) 表示，市場對於美企的獲利成長預估尚屬偏低，而 S&P 500 企業的第四季預估每股盈餘 (EPS) 成長率，亦低於第二季及第三季的預估值，但歷年來美企於第四季的獲利成長，通常會較第二季高出 3% 至 4%，因此不同意美企獲利被高估的觀點。

Matejka 認為，在過去 18 個月以來，由於受到美國採購經理人指數的下滑，導致公司獲利表現不佳，但預期此現象將會逐漸好轉。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>