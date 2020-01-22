雲林縣麥寮鄉公所與台塑企業結合春節活動，今年自1月25日、26日及27日(大年初一至初三)，舉辦慶賀「鼠年鼠來寶、鼠不盡的幸福」-地方產業活化系列活動，持續透過地方各界共同參與、共同行銷麥寮在地農漁特產品，邀請返鄉民眾大家一起來賞玩。

麥寮鄉鄉長蔡長昆表示，今年熱情持續不減，分別在興華社區玉安宮前廣場、生菜物語館及生菜故事館(興華古厝)；海豐社區體驗農場、新吉社區金木園區及噢麥樂OhMyLove貨櫃市集，推出多樣化在地體驗與美食，還有熱情音樂饗宴、濁水溪藝術舞蹈團及街頭藝人表演等著大家一起來賞玩。

麥寮鄉公所主秘陳東松表示，希望大家一起來宣傳、打卡按讚、分享麥寮，讓麥寮可以被看見；所以這次有興華社區活動現場，有認識美生菜、更於春節期間(限量)開放民眾免費採摘美生菜。

陳東松說，新吉社區也會提供集章遊戲，紙漿藝術家林錦山老師也將開辦DIY課程(酌收材料費)、鱷魚餐包手作體驗、吹泡泡趣及爆米花、爆米(小麥)香、折造型氣球互動教學、手風車DIY材料包、暢玩大型氣墊屋遊樂設施、真人扮演趣味卡通玩偶等一系列好吃好玩又有趣的活動。

陳東松又說，海豐社區體驗「摸蛤仔」及相關活動。拱範宮媽祖廟還有辦理摸彩抽大獎，一定讓參與的民眾能夠幸福滿滿，喜迎新年、暢遊麥寮。

麥寮鄉迎新春、新春鼠來寶，有五大噱頭：1.限量農漁特產消費抵用券發送。春節每日限量300張消費券發送予遊客，每張面額100元，可抵用消費於活動之攤商。

2.麥寮三賣活動。主打「麥風景、麥美味、麥新鮮」之地產地消，貨櫃市集已成為雲林農漁產新市集，打響麥寮優質農漁產品的知名度。

3.拜開山媽祖抽大獎。大年初一到初三，民眾凡購買拱範宮媽祖廟100元金紙、拱範宮鼠年紀念金幣或文創紀念商品一份，即可獲得摸彩券一張，將於大年初四在拱範宮晚會公開抽出獎項。

4.2020「點亮麥寮老街再現」活動。活動自1月18日至2月8日止，提供1,600個花燈給麥寮鄉內幼兒園、國小的小朋友及65歲以上的樂齡長者進行彩繪花燈，再將作品展現在媽祖廟、中正路老街等公共區域，找回中正路老街昔日的繁華。

5.免費接駁車、方便遊社區品嚐美食。春節活動期間，麥寮鄉公所安排免費接駁車，每小時一班車接駁遊客來回拱範宮媽祖廟、興華社區玉安宮生菜物語館、海豐社區體驗農場、新吉社區金木園區、噢麥樂OhMyLove貨櫃市集等5個活動場地。