今日天氣／各地晴到多雲！東半部零星雨 晨涼日暖溫差大

今（ 22 ）天清晨仍稍涼，台南以北及東北部地區低溫 14 至 16 度，局部地區受輻射冷卻影響仍可能出現 11、12 度左右低溫，高屏及花東低溫約 16 至 18 度，白天將會比昨天更加溫暖，迎風側的東半部高溫約 25、26 度，背風側的西半部地區高溫可達 26 至 29 度，西半部日夜溫差較大，提醒大家留意氣溫變化適時調整穿著；大氣環境穩定，各地以晴到多雲的天氣為主，僅東半部地區有零星降雨。

台灣中標武漢肺炎了！女台商確診 全球第1個非陸籍感染

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣也出現多家醫院通報多名疑似案例，衛福部疾管署昨（ 21 ）天公布疑似武漢肺炎的案例檢驗結果，衛福部部長陳時中表示，目前確定台灣出現首例武漢肺炎確診案例，是一名從武漢飛回來的女台商。

原來這麼兇！正妹主播蔡尚樺罕見深V 萬人讚：超有誠意

前美女主播蔡尚樺不僅學歷亮眼、擁有新聞專業，甜美外型亦助攻高人氣，沒想到，除了顏值和氣質，她的身材竟也屬於「兇猛型」，近日分享的工作照中，傲人雙峰帶出 I 字深溝，網友笑言：「人美，『事業』前途無量…」

搭Uber跑4600公里要花多少？金額揭曉驚呆百萬人：超便宜

你能想像搭著 Uber 花六天跑 4600 公里要花多少錢嗎？這裡有答案了！知名 Youtuber 信誓蛋蛋時常挑戰各種極限，並拍攝成影片。這次他們挑戰搭乘從中國東南方的海南島三亞市到最西北的烏魯木齊，最終車資也曝光！

每次喝珍奶剩一堆珍珠！「神喝法」曝光眾驚呆：喝錯20年

台灣的手搖店林立，不少人每天都要來上一杯，而說到台灣有名的飲料，絕對第一個想到「珍珠奶茶」，不只台灣人愛喝，近年來更是在日本刮起一陣炫風，但你是否有困擾，每次喝珍珠奶茶，發現把奶茶喝完了，底部還殘留一堆珍珠。近日，就有網友討論到底該怎喝「珍珠奶茶」，引發廣大迴響。

財運由黑翻紅TOP3！1星座「樂透偏財」 隨時可買彩券

2020 是嶄新的一年，許多人都希望把所有不愉快忘掉，讓悲傷留在 2019。而近日星座專家艾菲爾就在《命運好好玩》節目中公開「 2020 財運由黑翻紅的星座前 3 名」，其中，處女座「樂透偏財」，隨時可買彩券。（編輯：許苡晴）