眾所期待，美中簽署第一階段貿易協議，儘管關稅未全面撤銷，但至少緊張態勢獲得紓解，多家金融機構也紛紛喊進陸股基金，股市已提前反應，上證指數一個月強彈4％，空手的人不禁想問：現在進場還來得及嗎？

細看這次協議，美國依舊對中國課徵3700億美元的關稅，占全年進口總額高達75％，好消息是，其中的1200億美元，稅率從15％減半至7.5％，且最重要涉及手機和筆電產業、最後一波1560億美元產品關稅，也確定不上路。

中國則是用兩年增加進口2000億美元產品，及加強保護智財權、放寬金融服務等市場准入等條件來換取。未來，中國是否徹底執行承諾，仍有變數，也影響下一階段協議內容和進度，但短中線的樂觀氣氛確實存在，再加上預估中國將持續採取寬鬆的貨幣政策，股市本益比也低於長期平均值，後市仍可期待。

據統計，國人定期定額買進的基金裡，陸股相關（包括大中華和A股）占比就超過4成，主要還是陸股走勢向來暴漲暴跌、不易掌握，透過定期定額，不僅能分散風險，還能有效提高投報率。

就以去年陸股基金績效勇冠第一、高達56％的統一強漢為例，多數時間是單筆投報勝過定期定額，但假設進場時適逢指數或股價修正，定期定額就能相對耐震，像是兩年期績效評比，定期定額為34％，還贏過單筆的29％。

還有個特殊現象，績效前10名的基金，有多達6檔是大中華，而非純陸股，像是安聯中華新思路、群益大中華雙力優勢，一年績效也分別多達47％與44％，兩者皆有一檔共同的台股持股，就是台積電，雙雙名列前十大持股。所以，如果對台積電相當有信心，不想全部重壓陸股，大中華基金值得考慮。

另外，與其他市場雷同的是，本土投信發行的陸股基金，操作風格較為剽悍，大多鎖定消費性電子或民生股，只要壓對個股，像是貴州茅台（去年又大漲一倍），往往能創造驚人的報酬，但一有回檔，幅度也較深，適合風險承受度較高的投資人。相較下，外商投信以金融保險股為優先，波動度較低，適合穩健保守族群。

最後提醒，同一檔陸股基金，多有台幣、人民幣和美元計價，選擇幣別時，除考量自身的貨幣需求，目前看來，美總統川普多次放話希望美元不要太強，美元有漲不太動的跡象，亞幣相對強勢，建議美元計價比重無需過多，以免產生匯損。

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

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