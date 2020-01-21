週二 (21 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因黃金最大買家之一的中國正面臨武漢病毒的壓力，可能損害春節高峰期的實體黃金購買量。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「這個不利事件爆發在更關鍵的時刻，因為農曆新年前夕的旅遊人潮更多。這疫情顯然帶給中國與其鄰國經濟風險，尤其是旅遊業、航空旅遊和其他受影響的產業。」

但黃金拉回稍早跌幅，CNN 週二下午報導，美國疾病控制與預防中心 (CDC) 確診美國武漢冠狀病毒的首例，且中國已有 6 人因此病喪生，部分分析師認為，此疾病的蔓延將支持黃金的避險買盤。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 2.4 美元或 0.2%，收每盎司 1557.90 美元，脫離盤中積點 1546 美元。

3 月交割的白銀期貨價格下跌 26.5 美分或 1.5%，收每盎司 17.808 美元。

根據 FactSet，上週黃金上漲約 20 美分，此前 3 週黃金也均收高。白銀上週則上升約 0.2%。

Zaner Metals 每日分析報告指出，「世界以通縮方式回應中國爆發武漢肺炎病毒的消息，交易也合理納入一些放緩的擔憂，因為這些放緩的擔憂會對黃金、白銀和幾乎所有實體商品造成壓力。」

「新病毒爆發可能造成通縮的事實是，農曆新年間約有 3 億人在中國境內旅行，但一旦病毒爆發，旅行人數會大量下降，這對中國經濟會有整年度的巨大影響。」

但 Zaner Metals 分析報告仍指出，黃金在轉跌前曾一度觸及 2 週高點達 1568.80 美元，因為如果該病毒大爆發，黃金可能會吸引避險買氣。中國官方已證實，武漢肺炎病毒具有人傳人的特質。

Otunuga 表示，「因應中國武漢肺炎病毒的發展，本週將持續成為避險買盤的主要目的地，且在達沃斯峰會降低風險情緒之前保持謹慎。」

Insignia 諮商公司首席市場分析師 Chintan Karnani 不認為中國爆發病毒是目前金價下跌的原因，他認為美國因上週末到週一的 3 天連假而出現一些獲利了結，以及「金價未能突破關鍵技術阻力點 1574 美元」這些才是金價下跌的原因。

「我沒看到中國農曆新年期間黃金購買量有什麼大量下滑的情形，除非這場病毒真正在中國大爆發並各地蔓延。」Karnani 說。

其他金屬商品交易

3 月交割的銅期貨價格下跌 1.8%，收每磅 2.7935 美元。

4 月交割的白金期貨價格下跌 1.7%，收每盎司 1007.50 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格上漲 0.4％，收每磅 2232.70 美元，又創新高。

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