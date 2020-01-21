美國疾病控制和預防中心 (CDC) 週二 (21 日) 於盤中時段宣布，華盛頓州斯諾霍米什縣 (Snohomish County) 出現首例確診新型冠狀病毒病例，美股應聲重挫，道瓊指數尾盤急殺，收跌逾 150 點，相關疫苗類股應聲大漲。

道瓊指數尾盤急殺，收跌逾 150 點。(圖片：investing)

研究治療伊波拉、禽流感等病毒感染製藥公司 NanoViricides (NNVC-US) 一夜之間瘋狂飆高 142.51%。

(圖片：investing)

流感疫苗製藥公司 Novavax (NVAX-US) 大漲 71.30%；醫療應用開發 Aethlon (AEMD-US) 上漲 12.14%；生物科技 Inovio Pharmaceuticals 上漲 8.21%；溶瘤病毒公司 Oncolytics Biotech (ONCY-US) 上漲 14.52%。

全球近日陸續傳出「中國武漢肺炎疫情」，中國 9 省市淪陷，目前至少造成 6 人死亡，近 300 起病例傳出，日本、南韓與泰國皆傳出確診病例，台灣週二 (21 日) 亦公告首個武漢肺炎確診病例，未料，美國也隨之淪陷。

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 週二宣布，一名華盛頓州斯諾霍米什縣美國男性，自中國武漢週邊旅行回到美國後，15 日開始出現類肺炎症狀。

該名男子被當地衛生部門確診已感染武漢新型冠狀病毒，目前正在當地一間醫療中心接受隔離治療。

CDC 國家免疫及呼吸疾病中心主任梅索尼耶 (Nancy Messonnier) 提到：「我們在各個層面都在積極行動。」”「疾控中心將與該州衛生部門密切合作，處理這名患者的治療細節。」

由於新型冠狀病毒有「有限度」人傳人情況，預料容易造成小規模群聚感染，CDC 和美國國土安全部 (DHS) 自本月 17 日開始，對來自中國武漢前往舊金山、紐約和洛杉磯 3 處機場的旅客進行篩檢，鎖定從武漢直飛或轉機的旅客。

梅索尼耶強調：「我們 仍然認為，此疫情向美國大眾擴散的風險很低… 希望未來幾天，形勢將變得更加明朗。」

世界衛生組織 (WHO) 預計週三在瑞士日內瓦召集緊急的會議，討論此疾病是否應構成「國際範圍內的緊急公共衛生事件」。

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