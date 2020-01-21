全球近日陸續傳出「中國武漢肺炎疫情」，中國至少九省市接連淪陷，日本、南韓與泰國皆有確診病例，台灣與美國週二 (21 日) 亦公告首個武漢肺炎確診病例。

這是繼美伊衝突後，美股又再度迎來一隻黑天鵝！美國疾病預防管制中心 (CDC) 週二 (21 日) 盤中時段宣布，華盛頓州斯諾霍米什縣 (Snohomish County) 出現首例確診冠狀病毒病例，華爾街突遭重擊。

由於擔心全球疫情大爆發將破壞國際旅遊業、削弱全球經濟增長，週二美股尾盤出現恐慌性賣壓，旅遊類股下跌，疫苗類股大漲，蘋果領跌科技股，波音 737 Max 復航年中前無望，亦拖累相關航空股。

週二 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 152.06 點，或 0.52%，收 29,196.04 點。

標普 500 指數下跌 8.83 點，或 0.27%，收 3,320.79 點。

那斯達克指數下跌 18.14 點，或 0.19%，收 9,370.81 點。

費城半導體指數下跌 1.62 點，或 0.08%，收 1,915.00 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

標普所有板塊有 7 大板塊喋血，能源領跌 (-1.88%)，再來是工業 (1.09%) 和材料 (-1.07%) 板塊；防禦性類股房地產 (+1.07%) 板塊領漲，其次為公用事業 (+0.84%) 和必需消費性 (+0.34%) 板塊。

新型冠狀病毒正式名稱為「2019 新型冠狀病毒」，促使週二相關疫苗類股狂漲，製藥公司 NanoViricides (NNVC-US) 一夜之間瘋狂飆高 152.98%

流感疫苗製藥公司 Novavax (NVAX-US) 大漲 71.30%；醫療應用開發 Aethlon (AEMD-US) 上漲 12.14%；生物科技 Inovio Pharmaceuticals 上漲 8.21%；溶瘤病毒公司 Oncolytics Biotech (ONCY-US) 上漲 14.52%。

然而，飯店、旅遊類股同步下跌，總部位於上海的攜程旅行網 (TCOM) 下跌 7.91%；Booking Holdings (BKNG-US) 下跌 3.12%；中國營收佔比高的永利渡假村 (WYNN-US) 下跌 6.14%；萬豪國際 (MAR-US) 下跌 3.92%。

除了病毒消息外，波音利空消息亦夾擊航空股。

波音週二向告訴航空公司和供應商表示，預計美國聯邦航空總署 (FAA) 今年年中前不會批准 737 Max，這比此前該公司預期的還要晚了幾個月，受此消息影響，波音 (BA-US) 週二盤中一度停牌，收跌 3.33% 至每股 313.37 美元。

西南航空 (LUV-US) 下跌 2.67%；美國航空 (AAL-US) 下跌 4.23%；聯合航空 (UAL-US) 下跌 4.36%。

波音供應商奇異 (GE-US) 下跌 1.27%；Spirit AeroSystems (SPR-US) 下跌 3.82%。

隨著避險資金湧向債市，美債殖利率走跌，金融股隨之收低。花旗 (C-US) 下跌 1.49%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.98%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.28%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.47%。

尖牙股與半導體漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 下跌 0.46%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.68%；臉書 (FB-US) 下跌 0.32%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.46%。

AMD (AMD-US) 上漲 0.24%；美光 (MU-US) 上漲 2.27%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.59%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.43%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.54%。

台股 ADR 普遍收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.58%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.53%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.76%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。

焦點個股

繼與麥當勞合作之後，比爾蓋茲投資的素肉企業「超越肉類 (Beyond Meat)」也將素肉風潮吹進星巴克，星巴克即將推出添加更多植物性奶飲和素肉食品的菜單，超越肉類 (BYND) 週二股價飆高 18.38% 至每股 129.18 美元。

特斯拉多頭狂熱，New Street Research 將其目標價提高至 800 美元，其股價週二持續暴漲 7.19% 至每股 547.20 美元。

美國超級週開跑，科技股續航暖身，IBM (IBM-US) 與 Netflix (NFLX-US) 分別收漲 0.62% 和 -0.46%，盤後兩家公布最新財報亮眼，其盤後股價亦大漲逾 4%。

華爾街分析

First Abu Dhabi Bank 宏觀策略師 Simon Ballard 保守表示：「在這個階段，市場擔心這種病毒是對的嗎？是的，很可能是這樣，儘管還未達到預測一場新流行病的程度。」

MKM 交易台專家 Charles Campbell 寫道：「市場參與者擔心可能會傳染，因為預計將有數億中國人在本周五開始農曆春節旅遊，而且在中國以外至少四個國家都檢測到了這種病毒。」

Allianz Investment Management 高級市場策略師 Charlie Ripley 表示：「我們看到整體風險進入市場，任何時候出現了新的不確定性，就會看到美股更多的波動，更多的資金流向優質資產，投資者也會逃離風險性資產。」

Charlie Ripley 補充：「今天關於新型冠狀病毒的消息提醒我們風險依然存在，投資者將在未來幾周或幾個月內關注這一問題。」

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