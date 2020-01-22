Netflix (NFLX-US) 週二公布第四季獲利大幅高於預期，營收也優於預期，但新增國內付費訂閱人數低於預期，凸顯國內市場競爭造成的壓力，加上第一季財測令人失望，盤後交易一度下挫，但隨後波動上升 2.3%。

基於 GAAP 的財報關鍵數據

EPS：1.30 美元

營收：54.7 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期為 54.5 億美元)

新增國內付費訂閱人數：42 萬人 (FactSet 預期新增 58.9 萬人)

新增國際付費訂閱人數：833 萬人 (FactSet 預期新增 717 萬人)

自由現金流：負 17 億美元

基於 GAAP 的 2020 年第一季財測

EPS：1.66 美元 (分析師預期 1.20 美元)

營收：57.3 億美元 (分析師預期 57.6 億美元)

付費訂閱人數新增 700 萬人 (分析師預期新增 786 萬人)

自由現金流：約負 25 億美元

雖然第一季財測的自由現金流負值預計較第四季增加，但 Netflix 在 2019 年曾逹負值 33 億美元並認為該數據為峰值，因此 Netflix 估計未來自由現金流將「緩慢邁向正值」。

Netflix 在致股東的信中指出，除了近期串流平台的競爭對手增加以外，價格調漲也是美國和加拿大地區會員成長緩慢的原因。該公司稱，美國海外地區的競爭對手衝擊「較為平靜」。但，值得留心的是，迪士尼等串流服務競爭對手尚未在全球推出。

「一如既往，我們仍努力改善服務以對抗這些因素，並推動新增訂閱人數越來越高。」

Netflix 也改變了觀看平台內容的家庭數量計算方式。先前 Netflix 將一個家庭觀看影集單一部 70% 或整部電影才納入計算值。

現在任何帳戶觀看電視劇或影片至少 2 分鐘以上就會納入收視計算，因為 2 分鐘「已經足以表明該選擇是有意為之。」Netflix 稱這樣的計算方式類似 YouTube 影片和 BBC 的 iPlayer 內容收視計算方式。

在此計算方式下，Netflix 稱其新科幻系列《獵魔士 (The Witcher)》在推出後頭一個月已有 7600 萬個家庭觀看，為 Netflix 有史以來首映最高收視量。

自去年秋季競爭平台陸續推出以來，第四季是 Netflix 頭一個受檢驗的財報，分析師將密切關注去年 11 月推出的 Disney+ 和 Apple TV + 是否對 Netflix 的業務造成衝擊。

AT&T (T-US) 旗下的華納媒體 (WarnerMedia) 預計 5 月推出串流服務 HBO Max ，康卡斯特旗下的 NBCUniversal 也預計 7 月 15 日在美國推出 Peacock 串流服務，屆時串流影視市場競爭將更顯激烈，Netflix 則表示歡迎這些新競爭。

華爾街看法

華爾街分析師相較下仍看漲 Netflix：63% 追蹤該公司的分析師給予買進或等同買進的評級，另外 26% 建議持有，僅 12% 分析師認為該售出。華爾街目標價為 367.78 美元，約較週二收盤價 338.11 美元約溢價 9%。

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