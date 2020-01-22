現代的交通方便，地球村概念也已深植人心，許多男性也不排斥選擇外籍配偶作為伴侶。日前有網友分享自己娶外配的甜蜜經驗，但也立刻有網友，分享自己表哥赴越南娶美嬌娘的悽慘下場。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享，從越南娶到的另一半，後來也有著甜蜜幸福的生活，貼文一出也立刻引發熱烈討論。

隨即也有網友分享自己親人完全相反的經歷，「前年，我表哥拿出存已久的老婆本，因為是社會基層人士，十幾年下來存的不多，只有約 60 萬元，經由朋友介紹，夥同朋友共四個人，一起到了越南當地與業者接觸，然後過程裡非常順利且愉快，也談妥非常多事，就非常開心的回來台灣」。

過半年後，一行人再度搭機到越南，並同時辦了簡單的婚禮，也有行「夫妻之禮」，聘金也都一同送出，然後一行人回台；時間又過半年，再度與仲介中心接觸， 4 人皆付了最後的尾款，沒想到這時問題卻發生了。

過一周後， 4 人一同到在台灣的仲介中心內，其他人的對象都到了，卻唯獨原 PO 表哥的婚配對象。在表哥不斷追問下，仲介才支支吾吾的說：「女方在拿到錢後就跑的不見蹤影，完全聯絡不上，也找不到人」。

得知這消息的表哥也立刻氣炸，買了機票直奔越南，但到當地時對方已經人去樓空，表哥一下子人就垮了，回來台灣之後就幾乎封閉自己，失志至今。最終除了 60 萬存款歸零外，還欠款銀行 70 萬，人財兩失。

原 PO 看完表哥的下場後也感嘆，「想找外籍新娘、婚配，真的要運氣，不是想娶就娶得到的，不是被騙錢，就是被當人頭騙婚。這是我個人身邊的故事分享，但信或不信，就看你們自己了」。（編輯：潘毅）