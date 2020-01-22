農曆新年將到，但不少人最在乎的就是年終獎金到底什麼時候能到手。日前就有網友指出，自己的父親是一名客運司機，年資長達 5 年之久，近日也終於收到年終獎金，然而金額卻讓不少人紛紛表示「太誇張」。

日前有一名女網友於社群平台《 Dcard 》上發文，表示自己的父親是一名客運司機，目前工作已經長達 4-5 年之久。但她指出某日早晨突然被父母的爭吵聲吵醒，一聽之下才發現，原來父親的年終獎金僅有少少的 3000 元！

她無奈指出，聽到當下十分傻眼，也相當心疼父親，表示「爸爸月休 6 天左右其他時間早班的話，凌晨 4 、 5 點就要出門上班到傍晚。晚班的話，下午 1 、 2 點上班到晚上 12:00 才到家，一個高勞力、高危險的工作，辛苦了一整年，結果只換來 3000 元的年終，真的讓人心寒又難過」。

最後，她針對這件事也表明心聲，直呼「這件事，也讓我覺得自己很沒有用，都要24歲了，卻因為諸多原因，還在念大學，而沒辦法分擔家計，只希望趕快出社會賺錢，讓父母過輕鬆一點的生活」。

貼文一曝光後，也引來許多網友討論，不少人也紛紛留言，表示「辛苦父母了，要自己加油更努力，別讓他們擔心才是」、「趕快完成學業開始工作吧～加油」、「幫你拍拍，給父母面子別說破吧！辛苦爸爸了！你也加油哦，努力做好現在能做的事，珍惜父母給予的資源」、「司機真的蠻辛苦的這麼早就要上班也很少放假」。（編輯：陳雅雲）