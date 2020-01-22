1987 年於美股「黑色星期一」一戰成名的億萬富翁、避險基金大佬 Paul Tudor Jones 週二 (21 日) 表示，受瘋狂的貨幣政策推動，市場現況有如 1999 年的瘋狂派對，而讓牛市脫軌的其中一件事情，可能就是武漢肺炎疫情大爆發 。

美國傳奇對沖基金經理 Paul Tudor Jones 週二在瑞士達沃斯世界經濟論壇受訪時表示：「我們再次處於歷史上最瘋狂的貨幣和財政結構中，實在太具爆炸性。

Paul Tudor Jones 稱：「讓我回想起 1999 年初期，當時美國 PCE 為 1.6%，CPI 為 2.3%，這跟我們今天的指標幾近完全雷同。」

當被問及是否應立即拋售來避免類似 1999 年的金融危機，Paul Tudor Jones 認為無須如此：「火車還有一段很長的路要行駛。」

此外，全球近日陸續傳出「中國武漢肺炎疫情」，中國 14 省市接連淪陷，日本、南韓與泰國皆有確診病例，台灣與美國週二 (21 日) 亦公告首個武漢肺炎確診病例。

台北時間週三 (22 日) 上午 10 點半許，中國國務院宣布，中國共確診 440 例新型冠狀病毒感染病例，死亡 9 例，大陸國家衛健委消息指出，此病毒存在變異的可能，或許可能進一步擴散。

Jones 警告：「重要的是，促使當前牛市脫軌的新曲球（Curveball）可能是冠狀病毒的爆發。」

Jones 解釋：「如果您看一下 2003 年發生的事情 (爆發 SARS)…… 股市拋售兩位數 (%) 的股票。如果看一下報告病例的升級，感覺就很像… 沒有疫苗。無法治愈… 若我是投資人，我會非常緊張。」

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