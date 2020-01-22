遠東航空去年 12 月 13 日停飛，原訂 1 月 5 日發放的 12 月員工薪資，至今也沒有下文。董事長張綱維今（ 22 ）日與投資人代表召開記者會，透露投資家「蔡孟哲」將挹注 15 至 20 億元接手經營遠東航空，不過條件是政府必須同意遠航復飛，盼交通部再給遠航一次機會。

遠東航空董事長張綱維表示，很抱歉這段時間造成大家困擾，因感到自己能力實力不足，為照顧遠航 1 千多個員工家庭，尋找更有實力、專業的團隊接手經由遠航，這陣子有找到符合條件的投資人，不過投資人明確表達，必須政府同意遠航復飛後才會挹注資金。

張綱維說，待投資人挹注資金後，會優先發放員工薪水，希望政府能給遠航再次機會，讓新經營團隊接手，照顧遠東航空員工。

投資人代表律師蔡慧玲指出，這些年有很多人在跟她接洽，希望可以接手遠航。她透露，主要投資人是蔡孟哲博士，在台灣是很有名的實業家、企業家，已表達高度意願要投資遠東航空，預計挹注 15 至 20 億元資金，另外包含台中知名建商「林董」以及多位投資人也有意願投資，投資總金額約 30 億元。

交通部回應，去年 12 月 13 日張綱維出面召開記者會，表示停飛一切都是烏龍，申請復飛，但對資金到位的承諾已 5 度跳票。此外，預計在 1 月 6 日發放的員工薪水，至今也仍未發出。再過幾天即將過年，再次呼籲張綱維應負起照顧員工責任，並儘速發放積欠員工之薪資，讓員工好好過年。

交通部指出，不論廢照與否，如仍有投資人有意願投資遠航，均可依民航法相關規定提出申請，惟為維護飛航安全，均須經過民航局五階段審查。如係經營國際線部分，資本額不得低於新台幣 60 億元；國內線部分，資本額不得低於新台幣 15 億元。