武漢肺炎疫情延燒，而起因病原也被找到了！在今（ 22 ）日大陸國新辦記者會中，中國疾病預防控制中心主任高福推測：「新型冠狀病毒的來源是武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物」。

目前武漢肺炎在大陸、日本、香港、澳門、南韓、泰國、台灣都出現確診病例，而目前中國大陸的確診病例達 440 例，死亡 9 例。

而國家衞健委高級別專家組組長鍾南山曾在 2003 年擔任中國抗 SARS 期間，協助揭露疫情的嚴重程度，可謂是抗 SARS 的第一權威，他在 20 日時受訪強調，「許多冠狀病毒都是藉由哺乳動物傳染給人類的，包含 SARS、MERS 等，都是從某個野生動物來的，現在基本上還不清楚，可能性比較大是竹鼠、獾之類的野生動物，中間有一個宿主，然後再感染人類，除了戴口罩、量體溫等防疫措施外，也要改變習慣，不要再吃野味了」。

同時鍾南山也給出五點建議：

1、新型冠狀病毒肺炎存在人傳人，同時醫務人員也有傳染，要提高警惕

2、新型冠狀病毒傳染性比 SARS 弱

3、沒有特殊情況不要去武漢

4、戴口罩有用，不一定非要戴 N95 口罩

5、有感冒要到發熱門診就診。鍾南山院士表示，出現人傳人和醫務人員感染的情況，是非常重要的標誌。病例數增加較多的原因較複雜。

大陸國家衛健委副主任李斌今日（ 22 ）上午在國新辦記者會表示，「專家研判認為，病例主要與武漢相關，已經出現了人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播。疫情傳播途徑以呼吸道傳播為主，病毒存在變異的可能，疫情存在著進一步擴散的風險」。

李斌指出，截至 1 月 21 日 24 時，收到國內 13 個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例 440 例，報告死亡病例累計 9 例，新增 3 例，全部為湖北病例；報告新增冠狀病毒感染的肺炎確診病例 149 例，收到日本通報確診病例 1 例，泰國通報確診病例 3 例，韓國通報確診病例1例。目前，追踪到的密切接觸者 2197 人，已解除醫學觀察 765 人，尚有 1394 人正在接受醫學觀察。（編輯：潘毅）