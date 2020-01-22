2020總統大選及立委選舉落幕，總統蔡英文大贏高雄市長韓國瑜260萬票，獲得壓倒性勝利成功連任，而高雄房市將如何發展？業者觀察，罷韓行動恐怕將是短期干擾房地產市場最大的不確定因素。中信房屋明誠加盟店長蔡政穎分析，高雄市長韓國瑜回歸市政，2019年高雄房市上沖下洗，也有洗出一些機會，但基本上仍是由信心面拉抬的，高雄的基本面並沒有太大的改變。

蔡政穎指出，2018年底韓國瑜當選高雄市長之後，韓流效應確實帶來一波房市的「蜜月期」，2019年上半年高雄市的建物買賣移轉棟數年增3成左右，但隨韓國瑜參選總統後效益逐漸遞減，買氣略有觀望之勢，使得全年高雄市移轉量年增為11.9％，但仍位居六都年成長最多的第二名。

蔡政穎也觀察，2019年12月中旬，高雄市地政局辦理的土地標售案，不但是標脫率100％，而且還有溢價，表示建商對於未來房市依舊樂觀看好，然而隨著地政局暫緩第一季土地標售，建商恐加碼至民間購地，使得民間土地價格上漲。

蔡政穎也認為，一般人總認為房價上漲就是買氣上漲，其實這兩者就房地產而言是畫不上等號的，因為房價除了市場供需問題外，還有建築成本的提高，訊息顯示今年農曆年後相關建材成本將提高，其次，就是今年七月即將實施的北方日照權，將再次因日照問題減少容積率，進而影響建築成本。

至於市場傳言未來橋頭及楠梓將是新地標，蔡政穎表示，這是行政院副院長陳其邁當時在競選高雄市長的政見之一，現在高雄橋頭科學園區開發案大致底定，目前也已啟動招商進駐，未來預計可望創造千億元產值、增加就業機會，因此楠梓橋頭也成為目前高雄首購族的首選熱區；而市區方面則以換屋需求為主，雖然不像首購族這麼熱，但2019年第4季買氣也比前三季來得熱，因此他預估，選後房市表現應該是有望「延續第4季的熱度」。