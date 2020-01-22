據報導，美國總統川普表示，與歐盟有著良好的對話，但是如果雙方無法達成協議，美政府將考慮對對歐洲汽車徵收關稅。

川普在出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時指出，美國很希望與歐盟達成貿易協議，但若無法達成，美政府將認真考慮加徵關稅的事宜，並特別提到歐洲進口車輛，但未點名特定品牌。川普表示：「他們知道，如果沒有達成公平的協議，我將向他們徵收關稅。」

川普威脅對關鍵的歐洲出口商品徵收關稅，再次加劇兩方貿易緊張局勢，這一威脅引發了歐洲官員和公司的強烈反對。白宮一再推遲對歐洲汽車徵收關稅的決定，也並未透露關稅決定的最後期限。

川普也證實，他與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 達成了一項協議，將對美國科技公司施加的數位服務稅推遲到 2020 年底。在先前，川普曾威脅要對法國葡萄酒徵收 100% 的關稅。

美政府聲稱進口汽車或相關零組件對美國汽車業構成威脅，然而，川普沒有立即執行關稅課徵，下令對加徵最高 25% 關稅的決定進行 6 個月審查。有知情人士認為，課稅的延後是為了爭取更多時間，來與歐盟和日本展開貿易談判。知情人士指出，川普政府拒交汽車關稅調查報告，是因為報告的公布將干擾總統保護行政部門保密溝通的能力，並且干預仍在持續進行當中的談判。

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