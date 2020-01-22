副總統當選人賴清德22日在台南英德競選總部受頒副總統當選證書，到場觀禮的大批支持者相當熱情，掌聲歡呼聲不斷﹔賴清德表示，選在台南受頒當選證書有其重大意義，這次大選，「台南得票率全國最高，責任最重」。

賴清德指出，再次感謝偉大的台灣人民，在這次總統與立委大選做出重大的決定，讓英德配贏得大選，民進黨國會過半，也讓總統蔡英文繼續帶領台灣繼續向前。賴清德說，地點選在台南，也是要藉此再次向台南市民道謝，這次大選，台南市在市長黃偉哲帶領之下，將士用命，不僅英德配在台南獲得全國最高得票率，六席立委也全上，非常不簡單。

賴清德強調，日前蔡英文到台南謝票時特別提及，未來，他可以協助台南市各項建設的推動，讓他有機會與黃偉哲、六席立委、議員、里長，甚至父老鄉親，共同為這個城市的發展努力。

蔡英文特別強調，「當選，責任更加重大」，賴清德表示，台灣有許多的問題需要克服，民進黨當然責無旁貸，「台南市得票率最高，責任更重」。

賴清德強調，要讓民眾對民進黨未來四年的執政，豎起大拇指，肯定民進黨，同時也道出內心的心聲，這場大選支持民進黨，支持蔡英文繼續帶領台灣，是一個正確的選擇。

賴清德也向現場所有人及台南鄉親拜年，「鼠年行大運、幸福鼠（數）不盡、賺錢（數）不完」。