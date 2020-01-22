中國大陸武漢新型冠狀病毒所引起的肺炎疫情受到外界密切關注，台灣也出現首例確診個案，各方專家無不呼籲民眾小心防疫，出門戴口罩勤洗手，提高警覺。值此時刻，微博上也流傳數則疫情引發的連鎖效應，像是在法庭上看到被告來自武漢，立即當庭撤訴，畢竟保命要緊啊！

關於武漢肺炎在中國大陸的情況，從微博流傳的這些貼文也可窺知一二。有一位律師網友透露，春節前最後一次開庭，由於書記員不停咳嗽，雙方當事人不約而同要求調解，迅速結案。

還有網友表示，據他的法官朋友透露，原本下午開庭，但看到被告來自武漢，原告立即撤訴，畢竟保命要緊啊。

雖然這些網路上流傳的故事不知真實性有多高，但這也反映出疫情開始對社會大眾造成影響，甚至可以說有點恐慌。比起幾週前，還有不少大陸民眾不把疫情當作一回事，隨著相關報導不斷浮現，現在相信防疫自覺都是提高了不少。

關於如何對抗疫情，世界衛生組織（WHO）建議，保持基本的手部和呼吸道衛生，堅持安全飲食習慣，用肥皂和清水洗手或使用無水酒精類免洗液揉搓，肉、蛋類食物也要徹底煮熟後再食用，避免生食。保持室內空氣的流通，並避免到封閉、空氣不流通的公眾場所和人多集中地方，必要時佩戴口罩，咳嗽和打噴嚏時使用紙巾或屈肘遮掩口鼻，以防止飛沫傳播。（編輯：倪浩軒）