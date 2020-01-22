武漢肺炎國內已出現首例境外移入確診個案，雲林縣長張麗善特別指示各單位加強防疫整備工作，今(22)日下午與國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院共同辦理「雲林縣因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫演練」，模擬面臨疑似嚴重特殊傳染性肺炎個案情境，邀請傳染病防治醫療網等相關單位到場觀摩，提高疫情應變能力。

縣長張麗善表示，防疫視同作戰，昨天南部出現首例後，今日縣府特別舉行演練，希望大家提高警覺、做好相關防範措施，也呼籲鄉親防疫要從自身做起，落實肥皂勤洗手、到市場及醫院等公共場配戴口罩，雖然年關在即，但縣府及各醫療院所面對這個嚴謹的問題，仍刻不容緩、團結一致把防疫工作做好，共同守護鄉親的健康。

衛生局長曾春美強調，衛生福利部疾病管制署於1月21日公布我國確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，由於本個案於下飛機後立即送往醫院隔離病房治療，並未進入社區，且雲林縣目前無疑似個案亦無確診個案，請民眾不必恐慌。

今日演練模擬有民眾疑似感染嚴重特殊傳染性肺炎，雲林縣消防局立刻出動救護車，將病患送至台大醫院雲林分院進行診斷與治療，過程中，無論是消防人員或醫護均依規範由上而下分別戴上護目鏡、N95口罩、隔離衣及手套，防範疫情擴散。

消防局長林文山表示，消防局在SARS事件後採購6個防護隔離艙，可以最快的速度、最強的防護力，將病患安全地送到醫院進行隔離，讓防疫工作更加完善。

臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，目前台灣已有首例，所幸並未進入社區，雲林縣各級醫院必須分工合作，成為守護中台灣民眾的力量，今日配合縣府舉辦發燒篩檢分流實地演練，邀請所有醫院前來觀摩，希望對每一位發燒的病患落實病史的詢問，包括旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，即可提高警覺，安排適當的檢查與治療。

衛生局呼籲，目前中國大陸武漢市旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，提醒民眾如非必要應避免前往當地，民眾如近期前往中國大陸武漢及鄰近區域時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。