武漢肺炎疫情蔓延，台灣也傳出確診病例，口罩需求量瞬間增加，華新醫材集團近期湧進大量訂單， N95口罩、醫用口罩甚至PM2.5防霾口罩，都全面趕工生產，訂單增加三至五成，業者鄭永柱表示，一般民眾若無法購買到N95，可用有衛生署字號的醫療用口罩，但建議輔之以掛帶固定片增加密合度，降低被感染風險。

武漢肺炎為冠狀病毒，與當年聞之色變的SARS有八成的相似度，疫情已有逐漸擴展跡象，在台灣已發現確診病例，由於潛伏期長，初期症狀與一般感冒類似而容易被忽視，而且人傳人，在大陸已造成將近300人感染6人死亡，在農曆春節即將到，一批又一批返國團聚圍爐、旅遊的人潮，恐怕會讓疫情持續擴大。

鄭永柱表示，武漢爆發新型冠狀病毒後，最有警覺性的是香港人，從二個月前就開始下大量訂單，接著又遇上菲律賓火山爆發，目前總體訂單超過公司平時可製造量的一倍以上，需到四、五月才生產的完，近日有中國旅行團到台灣，特意更改行程到觀光工廠採購口罩，連零售也是供不應求，這兩個月員工都在加班，甚至過年後也可能要加班因應。

鄭永柱指出，武漢爆發新型冠狀病毒，台灣有SARS的防護經驗，這兩天國內民眾以及大陸散客到田中工廠門市大量採購口罩，架上N95口罩被掃空，他強調口罩防護效果有三大關鍵，第一是配戴適合自己臉大小的口罩，第二是正確配戴，避免戴反或未遮住口鼻，第三是口罩密合度，最容易被忽略。

鄭永柱說，一般平面口罩漏氣率較大，密合度較差，因此在防疫時期N95口罩最快缺貨，業者表示，N95確實因有多達5層隔離層，形狀設計密合度較好，但也分為醫療等級以及工業用，「醫療用口罩」細菌過濾效率(BFE)?99%以上，符合國家標準製作，且有衛署許可證號，能有效過濾細菌或病毒。

對於來勢洶洶的武漢肺炎，員榮醫院胸腔科主任林鴻慶指出，新型冠狀病毒首重接觸史及旅遊史，在流行期間少出入公共場所，並且戴口罩、勤洗手，有病趕快看醫生才是王道。