美國NCAA大學籃球賽今天發生鬥毆事件，堪薩斯大學和堪薩斯州立大學因為一次終場前的快攻而爆發衝突，雙方球員扭打、甚至有人拿起椅子攻擊。作為「大前輩」湖人前球員Metta World Peace也在推特發表了自己的看法，引發網友熱議。

讓這場籃球比賽演變成WWE摔角賽的原因，在於堪薩斯州大後衛DaJuan Gordon觸犯了球場上的潛規則，在比賽已成垃圾時間時仍仍抄截上籃。對此堪薩斯大學前鋒Silvio De Sousa忍無可忍，在完成了火鍋封蓋後，還向前對著Gordon「嗆聲」，雙方也立刻聚集，衝突一觸即發。De Sousa甚至拿起場邊的椅子準備揍人，反應相當激烈。

對於這樣的畫面，World Peace點評道，「哇！打得像拍電影一樣，我希望沒人受傷，希望他們能從衝動中獲取動力。我要說兩邊都沒有保持頭腦冷靜，那是我體育運動中的重要一環，團隊合作和專注。」

World Peace過去名字為Ron Artest，正是當年活塞和溜馬「奧本山大亂鬥」的主角之一。當時他和對方中鋒Ben Wallace起衝突，卻躺在計分台上，主場球迷對他潑灑飲料，他憤而走上去扁人，事後被聯盟判罰禁賽86場，寫下史上非毒品事件禁賽最多場數的紀錄。

這次他化身球評，在社群網站上「勸和」，也讓不少球迷憶及往昔崢嶸歲月。