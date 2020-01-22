美國總統川普於週三 (22 日)，在 2020 年「達沃斯世界經濟論壇」中接受《CNBC》訪問時表示，若不是因為聯準會升息速度過快，美國的 GDP 增長率應可達到 4%，而美股道瓊指數則可比現在再上漲 5 千至 1 萬點。

川普表示，今年美國企業發生了數起罕見事件，因此對於經濟造成了衝擊，如：波音 (BA-US) 的 737 MAX 危機、以及通用汽車 (GM-US) 的罷工事件。

川普認為，由於這些罕見事件的發生，加上美國聯準會於 2018 年實施了 4 次的升息政策，限制了美國股市的上漲空間。

川普表示，若不是因為聯準會如此大幅度的升息，美國目前的經濟成長率則有可能達到 4%，而道瓊指數也可能比目前多出 5 千至 1 萬點，因此，他指出聯準會的升息政策，是個「很大的錯誤」。

川普在本次訪問中的觀點，也呼應了白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 於週二 (21 日) 受訪時的發言，庫德洛表示，美國 GDP 增長率由 1.5% 成長至 2%，而若不是因為聯準會的緊縮政策，則 GDP 增長率可進一步上升至 4%。

根據美國所公佈的 2019 年底經濟數據，顯示美國的製造業及貿易皆呈現逐漸好轉趨勢，預估 2019 年第四季的 GDP 增長率有望超過 2%，雖然較 2018 年的 2.9% 放緩，但仍舊能支撐美國的景氣持續擴張。

在貿易政策方面，川普使用關稅作為貿易談判的手段，並於近日與中國順利簽署第一階段協議，但針對中美第二階段貿易協議的進展，包括花旗集團 CEO Michael Corbat、以及橋水基金 (Bridgewater Associates) 的創辦人達里歐 (Ray Dalio) 於「達沃斯論壇」中皆表示，在川普本次任期結束之前，該協議達成的機率相當小。

Corbat 雖然不認為川普將在本次任期結束前，完成第二階段協議的談判，但他表示，若川普順利再次當選，則各界將會施予加速簽署的壓力。

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