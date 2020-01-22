「卡神」楊蕙如涉嫌在外交部大阪辦事處一事操作網軍，被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。台北地方法院訂於 2 月 14 日首次開庭審理，身為被告，楊蕙如預計也將被傳喚到案。而被起訴後即「神隱」的楊蕙如，也在今（ 22 ）日於臉書發文「報平安」，強調自己沒有離開過大台北地區，更 PO 出邱毅拜票的側拍照，嗆聲「一直離你很近」。

消失多時的楊蕙如，今日一重新現身就連發了兩篇臉書。第一篇發文楊蕙如表示，「選戰過後一段時間，我想對我過度的關注應該已經可以消失，我在這邊也跟關心我的人報個平安。」

隨後楊蕙如強調，自己從沒有離開過台灣，也沒有離開大台北地區。「關於各種惡意謠言或是不實指控，就將委由律師處理」。至於被指控的網軍案以及衍生的其他質疑，楊蕙如則直言「法律問題讓司法來決定，其他問題讓時間和歷史去判定」。更揚言自己會全力且主動配合司法調查，透過法律行動還給參與者一個公道。

隨後第二篇發文，楊蕙如則是分享了邱毅掃街拜票時的側拍照，嗆聲邱毅「你一直各種造謠我的出沒地點，卻不知道你掃街的時候我們一直跟在你身邊跟了超久。最近的距離不知道有沒有少於一公尺」。更嘲諷說，「沿路四周的人都沒什麼人理你真心覺得心酸。想不到你們的得票竟然還有 1 ％，真的好厲害哦。」（編輯：倪浩軒）