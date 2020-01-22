許多人愛留長頭髮，及腰的長度已經相當可觀，不過印度一名 17 歲女孩的頭髮竟然長至 190 公分，比自己的身高還要高！

根據《每日郵報》報導，印度古吉拉特邦（ Gujarat ）一名 17 歲女孩妮蘭詩·佩特爾（ Nilanshi Patel ）的頭髮長達 190 公分。這是她留了 11 年沒剪髮的傑作，甚至再打破了自己在 2018 年頭髮長度 170 公分時，曾創下的金氏世界紀錄。

妮蘭詩為了不讓秀髮拖在地上，必須穿著高跟鞋，而每周才洗一次頭髮，護髮則是每周 1 到 2 次，因為吹這頭超長秀髮實在太耗時。同學們則幫妮蘭詩取了「樂佩」的暱稱，將她當作真人版的長髮公主看待。

至於為何這麼久都不剪頭髮？妮蘭詩表示，因為 6 歲時去髮廊的經驗太糟糕，從那時起便對剪髮感到恐懼，幸好爸媽都對她的決定相當尊重，父親更因為女兒從當地的紅人晉身國際級的名人感到驕傲。（編輯：林奐妤）