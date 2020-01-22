加拿大央行週三 (22 日) 表示，連續第十次維持利率不變，符合市場預期，不過加拿大央行同時表達對經濟增速放緩超出預期的擔憂，為未來降息可能性敞開大門。

利率政策發布後，截至台北時間晚間 23 時許，加幣對美元升值 0.50%，暫報 1 美元兌 1.3132 加幣。

美元兌加幣日線走勢圖 (圖：Investing.com)

在決定將維持政策利率維持 1.75% 不變的同時，加國央行承認 2019 年底的國內經濟疲軟已蔓延至 2020 年，甚至可能持續下去。此外，他們也提高對經濟不景氣的預期，並且對目前的匯率表現表示不滿。

加國央行表示，2019 年底國內經濟增速放緩與罷工、惡劣天氣以及庫存調整等因素有關，疲軟的經濟數據顯示出全球景氣對加拿大經濟造成的影響已超出預期。

加國利率決策者們於共同聲明表示：「在確定政策利率的未來路徑同時，央行理事會將密切關注經濟增速走低的情況是否較預期來的持久，同時將特別關注消費者支出、房屋市場以及商業投資的發展。」

本次利率會議中，政策官員同步修訂 2019 年第四季和 2020 年第一季的經濟增長預期至 0.3% 和 1.3%，主要原因為出口下滑、商業投資趨弱、就業機會減少，以及消費者信心疲軟。

加國央行表示，過去一年中，加拿大人民將大部分薪水投入儲蓄，顯示消費者越來越謹慎，加國央行擔心全球經濟疲軟可能衝擊國內家庭支出，且影響幅度恐超乎想像。

儘管全球經濟企穩，加國央行認為，全球經濟和地緣政治局勢依舊存在高度不確定性。

不過受惠於近期的減稅措施，加拿大央行預計未來兩年內，家庭支出將有所提升，出口和商業投資情況也將改善，並預計通膨率將維持在 2% 目標附近。

總體而言，加國央行預計，實際 GDP 增長率將在 2019 年和 2020 年達到 1.6%，並在 2021 年達到 2%。

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