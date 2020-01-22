（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）美國發現第一起2019新型冠狀病毒肺炎確診病例後，國務院領事事務局今天更新前往中國的健康警示，依循美國疾病管制暨預防中心指示升高為第2級，提醒前往武漢的旅客注意。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨天確認美國境內第一起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎病例。這起病例是在華盛頓州西雅圖發現，患者曾前往武漢，但並未有明確接觸史。

美國疾管局並宣布除了已有的舊金山、洛杉磯與紐約甘迺迪國際機場外，亞特蘭大與芝加哥國際機場也將對來自武漢的直航與間接航班旅客進行篩檢。

同時，美國疾管局也將前往中國的健康警示從原先的第一級升高至第2級。

在美國疾管局提升旅遊警示後，美國國務院領事事務局今天也同步在網站調整，升高前往中國武漢的旅遊健康警示至第2級。

這是國務院領事事務局過去8天來第3度更新網站對2019新型冠狀病毒肺炎蔓延的旅遊健康警示，不過今天是首度升高警示。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，第一級是最安全的「行使常規預防措施」，2級是「提高警覺」，3級則建議民眾「三思而後行」，4級是最嚴重的「請勿前往」。

領事事務局官網並提醒有意前往武漢的民眾應避免與病患接觸、避免前往家禽市場或與動物接觸、經常性用肥皂洗手至少20秒鐘或使用酒精類洗手液清潔、建議年長或抵抗力差的旅客前往武漢前先向醫師洽詢。

對於已經前往武漢並感到身體不適的民眾，網站也呼籲立即就醫並提前告知旅遊史與病徵、避免與他人接觸、不外出、咳嗽或打噴嚏時以紙巾或衣袖遮住口鼻、經常性用肥皂洗手至少20秒鐘或使用酒精類洗手液清潔。

湖北省政府證實，至當地時間22日晚上8時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染確診病例444例，死亡17例；其中，湖北省22日當天新增的確診69例、武漢占62例，新增死亡8例。

除中國境內，包括台灣、泰國、日本、南韓、美國與澳門都有確診病例傳出。

由於疫情持續擴大，世界衛生組織（WHO）今天將開會決定是否宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，過往世衛疫情史上僅做出5次類似宣告。世衛一旦決定宣告，代表疫情有擴散風險需立即採取行動。（編輯：林治平）1090123