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狼谷今日爆，日日報你知！每週一至週四晚上7點半，不論是電競、電玩、ACG，或是網紅實況主最新動態通通報你知，快來看看今天有什麼大新聞吧！

● 比真人版還快！知名格鬥遊戲《真人快打》動畫電影化

改編遊戲風氣正夯，知名格鬥遊戲《真人快打》也搶搭風潮，真人版都還在製作階段，華納兄弟就表示將推出動畫電影版《Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge》，以《真人快打》系列的元老角色Scorpion為主軸，這部作品預計在2020年上半年上映。

● 又有作品延期？2020神作上市日期總整理

最近最多的消息莫過於各大遊戲神作皆因故延期發售，原定今年春天上市的《垂死之光 2》將延期發售，新發售時間未定，而理由還是那句「優化考量」。

● 遊戲教殺人？美國總統候選人言論惹議

美國民主黨總統參選人喬拜登近日接受紐約時報專訪，提到矽谷以及遊戲產業方面問題，喬嚴厲批判遊戲開發者稱他們為「卑鄙小人」，指責暴力電玩教導人類殺人，並對社會造成相當負面的影響。

● 好過年！王思聰打賞選手近百萬壓歲錢

《英雄聯盟》中國 LPL聯賽因春節進入休賽，選手們也各自放假，IG韓籍中路選手Rookie也回到韓國開直播，雖然開季表現並不如人意，但IG老闆王思聰還是在他直播之際，大方送上22萬人民幣的紅包，對應Rookie今年22歲，近百萬的紅包也讓網友，紛紛誇讚老闆好大手筆。

● 老爸改造特殊手把 兒女圓夢玩到薩爾達

去年微軟推出了專門為殘疾人士打造的Xbox可擴充控制器Xbox Adaptive Controller，放大觸碰面板讓無法進行精準操控的人也能享受到遊戲樂趣，而就有一位父親為了讓家裡不方便遊玩Switch的孩子也能玩《薩爾達傳說：曠野之息》，親自購買零件改造了把手，最後女兒也嶄露笑容，這就是爸爸愛的力量呀！

● 知名影片串流平台將上架 吉卜力經典動畫

Netflix宣佈和日本動畫龍頭吉卜力工作室合作，總計 21 部吉卜力工作室經典作品將在 2 月 1 日起陸續於 Netflix 全球上線，上架作品包括《神隱少女》、《龍貓》《魔女宅急便》以及《霍爾的移動城堡》等，Netflix 也將提供超過 20 種語言字幕及配音。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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