高盛 (Goldman Sachs) 週三 (22 日) 向客戶表示，武漢肺炎疫情導致能源需求下滑，原油需求恐因此減少 26 萬桶，其中航空燃料需求受影響最鉅，每桶油價可能因此下跌近 3 美元。

高盛以 2002-2003 年 SARS 疫情的需求為基準，計算得出肺炎病毒可能導致航空燃料需求每日減少約 17 萬桶，總需求每日減少約 26 萬桶。

高盛分析師 Damien Courvalin 表示：「考慮到區域航班可能因此下滑，若肺炎疫情持續不斷，航空燃料需求受到的影響將最顯著。」

不過 Courvalin 表示，肺炎疫情造成的能源需求下滑，可能抵銷市場對於利比亞、伊朗和伊拉克等國中斷能源供應的擔憂，推動未來幾週的現貨價格成長。

根據相關報導，武漢肺炎疫情近期於中國境內迅速廣傳，目前已知造成 17 人死亡，中國確診病例已達 444 例，另外，美國西雅圖已確診一例，台灣、香港、泰國、韓國以及日本也有確診病例，疫情持續蔓延。

隨著農曆春節將至，肺炎疫情爆發大幅削減民眾的春節出遊意願，若疫情控制情況未更明朗，分析師擔憂，其對燃料需求造成的衝擊恐超出預期。

市場分析人士也表示，對全球原油需求的實際影響，將取決於肺炎病毒的傳播速度與感染情形，並稱中國當局的積極反應有助於減少不確定性以及對經濟造成的負面影響。

截至台北時間零時許，布蘭特原油價格下跌 2.31%，暫報每桶 63.10 美元；WTI 原油價格下跌 2.57%，暫報每桶 56.88 美元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>