週三 (22 日) 交易，黃金期貨價格溫和下跌，因一些亞股和美股上升而缺乏支撐力，同時商品交易者在衡量中國爆發武漢肺炎病毒的潛在經濟衝擊程度。

德國商銀分析師 Daniel Briesemann 表示，「金融市場似乎不再這麼高度關注中國肺炎病毒，因為中國當局今日宣布了一些防疫措施，顯然讓市場放心許多。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 1.20 美元或 0.08%，收每盎司 1556.70 美元。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 2 美分或 0.1%，收每盎司 17.828 美元。

黃金收盤時，美股大盤走高，加入許多全球股市的正面基調，且淡化黃金的避險需求。

週二美股主要股指收低，自上週紀錄高點回落，係因美國一位公民確診首例中國武漢肺炎病毒，引起大眾對潛在傳染病大爆發的擔憂，但在中國當局採取防疫措施後，降低投資者對疾病大爆發恐挫傷經濟成長的擔憂。

Zaner Metals 每日分析報告指出，「全球的焦慮似乎尚未高到足以吸引黃金避險買氣的水準，大眾尚未出現經濟 / 健康相關的重大危機感，因此黃金似乎已吸收了此危機事件最初的通縮恐懼。」

美國川普總統週三稱已聽取疾病控制與預防中心 (CDCP) 的簡報，美國無須擔憂此病毒爆發，「目前情況已受控，一切都沒事。」

其他金屬商品交易

3 月交割的鈀金期貨價格上漲 4.6％，收每磅 2335.60 美元，又創新高，今年迄今漲幅已超過 20%。

Zaner Metals 分析報告指出，「我們很意外，鈀金市場在面臨中國經濟受威脅時仍可繼續上漲，因為中國經濟受威脅的話，新車使用的催化轉化器需求增長率似乎會下降。」

3 月交割的銅期貨價格下跌 1%，收每磅 2.765 美元。

4 月交割的白金期貨價格上漲 1.4%，收每盎司 1021.30 美元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>