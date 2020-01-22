中國當局今 (23) 日凌晨 2 時宣布，自今日上午 10 時起，為全力做好新型冠狀病毒疫情的防控，遏制疫情蔓延，武漢全市所有對外公共交通運輸暫停運行，包括公車、地鐵、輪渡、長途客運。

此外，武漢市情防控指揮部還擴大了人員進出管制，即若無特殊原因，要求當地市民不要離開武漢。目前武漢機場、火車站離漢通道暫時關閉，恢復時間待定。

截稿前，中國已確定出現 555 例確診案例，死亡 17 例。(圖片：翻攝 zerohdge)

截稿前，中國已確定出現 555 例確診案例，死亡 17 例，疫情擴及 26 省市，韓國、日本、美國、台灣等國各有 1 個確診案例，泰國出現 4 個確診病例，巴西、墨西哥、新加坡與菲律賓皆出現疑似病例。

中國疾病預防控制中心主任高福 22 日表示，新型冠狀病毒來源是來自武漢一家海鮮市場，這間市場販售非法的野生動物。據悉，此病毒不易感染幼童等年紀小的人群。

中國專家警告，武漢已出現人傳人和醫務人員交互感染，存在一定範圍的社區傳播。與此同時，病毒還存在變異的可能，有進一步擴散的風險。

除了全境封城外，公共運輸停駛外，原定在武漢的奧運運動賽事也轉移陣地。

中國足總 22 日下午宣布，原定 2 月 3 日至 9 日武漢舉行的東京奧運女子足球外圍賽 B 組分組賽，將移師到南京舉辦。東京奧運會拳擊預選賽 (2 月 3 日到 14 日) 則宣布停辦。

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