週三 (22 日) 交易，原油期貨價格下跌至約莫 7 週最低收盤價，係因市場對原油供應過剩的擔憂，以及對中國武漢肺炎病毒爆發恐挫傷需求的擔憂，超過了利比亞生產中斷的影響。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下 1.64 美元或 2.8%，收每桶 56.74 美元，為最前月契約自 12 月 3 日以降最低收盤價。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.38 美元或 2.1%，收每桶 63.21 美元，為 12 月 4 日以降最低收盤價。

總部位於維也納的諮詢公司 JBC Energy 分析師報告指出，「每日潛在消失約 100 萬桶供應量這件事發生的同時油價仍下滑，這表明市場廣泛擔憂供應持續過剩的可能性。」

在利比亞最大油田因油管遭切斷而關閉後，原油週二最初上漲，但最終收低。

週二 IEA 執行董事 Fatih Birol 在達沃斯參加世界經濟論壇時再次強調了供應主題，他認為「以原油和天然氣來說，能源供應充沛，這是近期伊朗軍事將領 Qassem Soleimani 遭美方擊斃、利比亞動盪不安等事件未能提高國際油價的原因。」

IEA 在週三發布的《世界能源展望》年度報告中指出，美國頁岩油產量不斷增加，將持續削弱其他能源生產商的影響力，其中包括 OPEC。

EIA 週二晚間公布月度報告，美國 2 月頁岩油總產量將增長 2.2 萬桶 / 日，達 920 萬桶 / 日。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，市場也擔心一旦中國武漢肺炎病毒大爆發，可能挫傷原油需求，這也導致油價的疲軟。「原油交易者經歷過 SARS 事件，他們的擔憂合情合理，因為當時石油需求大幅下降，大眾當時為了防止傳染而不再搭飛機且選擇留在家中。」

外媒報導，截至周二午夜，中國已有 440 起武漢肺炎病毒確診，其中至少 9 人死亡。

其他能源商品

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.5%，收每百萬 Btu 1.905 美元，前一日超收盤挫逾 5%，為最前月契約自 2016 年 3 月以來最低收盤價。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 3.5%，收每加侖 1.5796 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 1.8002 美元。

由於週一假日，美國石油供應報告預計推遲一日發布，API 將於週三稍晚公布，而官方的 EIA 數據將於週四公布。

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週 (1/17 止的當週) 美國原油供應量上升 50 萬桶、汽油供應量增加 330 萬桶、蒸餾油供應量增加 160 萬桶、天然氣庫存下降 880 億立方英呎 (將遠低於去年同期以及 5 年平均週線)。

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