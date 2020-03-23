「國標舞女王」劉真2月初因為動心臟手術病危，一度動用葉克膜搶救，沒想到，今（23）日傳出她已於昨晚不幸病逝。劉真住院期間許多好友都集氣為她加油，這其中也包括她的大學、高中時期同學，譬如「財經網美」胡采蘋、網紅「麵攤大叔」以及歌手錦雯等，都在臉書發文希望劉真趕快復原，回到螢光幕前，無奈奇蹟沒有發生。

劉真是在2004年上節目和劉德華共舞，才讓大家發現，台灣居然有一位這麼漂亮的舞者，也順勢打開了知名度，節目邀約不斷，而她在《康熙來了》與小S尬舞，更創造了高收視，成為台灣家喻戶曉的明星，甚至紅到大陸節目，但其實劉真在出道前就小有名氣了。

劉真曾經透露自己從小練芭蕾舞，後來是因為看了電影《熱舞17》中的DIRTY DANCE，感覺跳雙人舞好美，於是到了大學才開始練國標，可以想見，從小大大都練舞的她，在學生時期應該都是大家注目焦點，這從她高中和大學同窗的口中，都可以得知她受歡迎的情況。

劉真在高中時期就是學校的風雲人物，還紅到外校，藝人錦雯便是劉真的高中同學，當時她得知劉真正在為生命而戰的時候，透過臉書寫下：「想再聽妳溫柔的聲音。我們都是崇光女中畢業的，那1年我們一起回學校參加校慶。」也希望大家能為正在與病魔搏鬥的劉真集氣，希望她盡快度過難關。

知名律師林智群也是劉真師大附中畢業的校友，他提起劉真表示：「她是我們師大附中那一屆有名的校花，有一次學長送花邀她一起參加畢業舞會，陣仗非常大，弄得跟選總統一樣，轟動全校，學長可能想藉此方式宣示主權吧？」據說高中畢業典禮那天，劉真的花束還因為多到無法拿，大方分給沒花的女同學呢。不過任誰都沒想到，最後劉真居然與辛龍結婚，讓林智群忍不住驚呼：「那些長久以來追他的男生，應該都失算勒，原來通關密語這麼簡單，就是理個大光頭就是了，搞什麼鮮花熱氣球什麼的瞎忙一場勒！」

而「財經網美」胡采蘋則是劉真念政大時的同窗，她稱讚對方不僅長得正、認真、人緣又好、受歡迎，在當時已經是俄文系的校花，很難見到一個如此美貌又認真還人緣好的女生」，最難能可貴的是，劉真即使進入演藝圈，個性從害羞到活潑，依然沒有迷失過自己。

至於網紅「麵攤大叔」也是劉真的政大校友，透露對方當年就非常受歡迎，人氣甚至勝過同屆的歌手陳綺貞，還有愛慕者在學校禮堂上方，懸掛「劉真我愛妳」的告白氣球，重點是，劉真非常親切又不會高傲冰冷，總是笑臉迎人，「她是那麼的善良美麗，從容有禮，努力追求自己的夢想，比很多人都來得勇敢、自食其力！」當時聽到她住院，心裡相當不捨。