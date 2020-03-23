中國武漢肺炎疫情延燒，我國政府為讓民眾都有口罩可戴，推行「口罩購買實名制」，每人 7 天限購 3 片，現在不僅民眾可以到藥局排隊購買，也能上網預購，再至超商取貨。對此，就有網友討論「這樣子的話好像可以一週買到 6 片口罩耶？」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 表示「自己在 3 月 17 日禮拜二的時候到藥局購買口罩，然後也參與了實名制 2.0 的第一波預購，那實體藥局可再購買日期為 3 月 24 日，而實名制 2.0 預購的取貨日是 3 月 26 日，那如此一來不就是等於一週有 6 片口罩嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「你預購的口罩，就是就是 3 月 26 到 4 月 1 日的，然後藥局買的就是 3 月 19 到 3 月 25 的，完全不衝突，一週還是三片」、「你上限一樣是 1 星期 3 片，只是日期接近感覺有假象而已」、「不對啦，簡單說兩個額度是不同週啦，別再誤會」、「網路預購是 3 月 26 日到 4 月 1 日的， 24 號是上週的額度，沒衝突」。

而也有網友畫出簡單日期圖說明「畫個表就清楚了，只有 24 、 26 兩日比較接近，但是並沒有違反一週買一次的問題，那只不過是每個人購買一週額度日期不同，加上預購時間的過渡期產生一週能買 6 片的假象」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。