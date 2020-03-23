中國武漢肺炎疫情持續肆虐全球，各國確診數持續攀升，歐美地區近日更是大爆發，疫情相當嚴重，鎖國、封城等措施已有不少國家跟進實施。對此，就有網友討論「為什麼這次的疫情幾乎沒有看到有捐款活動呢？」貼文引發廣大迴響。

原 PO 在 PTT 討論「以前四川震災、日本海嘯、非洲飢荒、 921 地震都會看到有全國性的捐款活動，大家也常見到街頭有宗教界募款，電視上也有名人接 CALL IN 接受捐款，大家還會耵著有錢企業跟大明星會捐多少，但這次疫情怎麼都沒有？」

貼文一出，網友紛紛回應「火都燒到自己了捐幹嘛」、「企業損失這麼嚴重，保自己都不夠了捐啥」、「疫情燒到企業自己，未來景氣寒冬還要撐呢」、「航空業、旅遊業各種企業都損傷慘重，拿什麼捐？」、「現在該捐的可能是政府了吧，直接紓困…才是真的有用」、「到底誰要捐，企業已經夠慘了」。

另外，也有人提到「這是全球性的災情，誰要捐？顧自己都來不及」、「因為已經變全球災難了」、「太多國家了，很難決定要捐誰啊」、「天災不會擴散啊，疫情是全球性的，各個泥菩薩過江啦」、「各國先確定自己還有沒有明天吧，先自救才能救別人」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。