武漢肺炎疫情衝擊全球產業，台南科學園區傳有廠商因接不到訂單，實施無薪假，出現了作業員等員工因收入驟減不得已出售房產，當地房仲認為，依過去經驗，屋主急售價格較具彈性，也是買方危機入市的時刻。

台灣疫情相對全球各地控制得宜，吸引海外工作族群返台定居，新竹科學園區已出現自住需求提升的情況。信義房屋安南海佃店店長陳政光也觀察到，南科亦有類似情形，自海外返台，或是原規劃要出國工作，但最後決定留在台灣生活的這兩類族群，進場看屋的比例增加；一般來說，返台的台商習慣看自己原本居住地附近的物件，南科就業者則鎖定園區周邊。

值得注意的是，此波疫情之下，不只買方，賣方同樣受到影響。陳政光發現，南科有廠商受到武漢肺炎衝擊，訂單銳減，收入也跟著大減，賣方多了一種族群，也就是原本不打算賣屋，但現在因為工作或收入有狀況，而必須將房產售出。

他指出，因為這類型賣家有急迫性，雖很難說「一定會降價多少比例」，但對於有買房需求者來說，此時進場確實有機會遇到讓利，建議若有看中的物件，不妨雙方多談價格。

台南永康店店長陳萱蓉則表示，目前還沒觀察到因疫情影響拋售房產的賣方，但相信有部分行業受到影響之下，或許部分民眾會有資金週轉的需求。

而就買方而言，陳萱蓉認為，目前台南買氣仍算很好，主要原因是台灣疫情控制得不錯，加上過去SARS時期是房價低點，現在有意購屋者也會期待有沒有相對便宜、符合需求的物件；此外，股市大跌，不少人也會把投資的錢轉移至不動產上。