不畏武漢肺炎病毒的疫情壓力，土城暫緩重劃區內一線建商持續積極推案，致使土城房市關注高，連同帶動中古市場，原本居住在周邊行政區，包括板橋、中和等地來到土城購屋，近期買房有5成幾乎都是外來客。

近年受惠暫緩重劃區建案熱銷，土城一手和中古市場熱絡，去年住宅交易量更創新高，據新北市地政局統計，去年全年土城不動產買賣交易棟數為3137棟，年增率大幅成長33.38%。

信義房屋土城海山店店長林建興表示，暫緩重劃區話題性十足，由於是新興發展區域，房市熱度高，即便是疫情期間，國泰、華固等一線品牌建商仍持續推案，也讓區域房市未熄火，目前成交價已站上4字頭，並且也一併拉抬附近中古屋行情，受到外來客追捧，包括鄰近的板橋和中永和人都到此看房，粗估近期內土城購屋有一半是外地客。

信義房屋土城店店長游靜宜也指出，近期土城房市話題都是來自於暫緩重劃區，板橋等外來客來此買房；至於土城醫院下個月試營運將增加醫療機能性外，對房市加分，不過，尚未聽聞醫療人員積極詢屋買房。

疫情影響，導致全球股災，間接影響購屋信心，游靜宜說，就她所接觸的客戶，若購買商用不動產，設定投報率高於過往才會出手購買，主要是擔憂未來跌價；自住剛性需求者若是金融行業別，現階段也會相較保守，延長購屋時間。

土城區具備商場、醫療、交通建設和生活機能，且有鴻海總部及頂埔、永寧科技園區產業加持，推升當地人口紅利與購屋需求，是新北市中看好未來潛力區之一。